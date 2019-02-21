重懲酒駕修法 國民黨立院黨團促本會期通過

國民黨立法院黨團總召江啟臣（中）、書記長吳志揚（左3）、首席副書記長陳宜民（右2）、副書記長林奕華（右）、童惠珍（左）及立委呂玉玲（左2）21日共同召開記者會，呼籲重懲酒駕的修法在本會期儘速通過。中央社記者范正祥攝 108年2月21日

（中央社記者范正祥台北21日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會指出，朝野立委有關遏制酒駕和毒駕的修法提案超過20件，「酒駕零容忍，修法重懲不能等」，促請朝野協力讓重懲酒駕的修法在本會期儘速通過。

包括國民黨立法院黨團總召江啟臣、書記長吳志揚、首席副書記長陳宜民，副書記長林奕華、童惠珍，以及黨籍立委呂玉玲都出席記者會。

江啟臣表示，近期酒駕肇事致人死傷事件仍然頻傳，造成國人生命財產難以彌補的傷害，民眾憤怒不已，要求修法重懲酒駕呼聲四起。黨團將於26日召開公聽會，聽取各界意見及討論相關修法版本，整合共識，希望最短時間內完成修法。

他說，民國101年到106年期間也曾進行若干修法，其中幅度最大是在102年，將酒駕致死修正刑度在10年以下，酒駕總件數雖然下降，但是累犯率仍成長31%。

江啟臣指出，惡性酒駕累犯行為仍未達到遏制，希望法務部儘速提出修法版本。

吳志揚說，防制酒駕修法已經多年未動，應該趕快再動起來，遏制惡性酒駕累犯行為。

談及修法防制酒駕累犯，林奕華主張，加重刑責，沒收駕駛車輛，並且不得易科罰金；童惠珍主張，增加投保車險倍數，確保受害者能獲得相當程度的理賠。

陳宜民主張，關於如何認定酒駕者是否有酗酒成癮的事實，應修法由各縣市政府主管機關核准、認可的心理諮商、醫療單位認定，而不是由檢察官自行判斷。

呂玉玲表示，酒駕絕對不能容忍，政府應更積極修法，回應人民期待。（編輯：李信寬）1080221