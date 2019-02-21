徵集軍事訓練役 國防部提2項便民措施

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）國防部今天表示，今年計劃徵集常備兵役軍事訓練共8萬3600人；國防部也提出兩項便民措施，包括利用暑假期間提前入營服役，以及開放「儘早徵集、正常徵集、延後徵集」的入營方式。

國防部今天舉行記者會，說明108年常備兵役軍事訓練接訓規劃。國防部訓次室軍事訓練處長黃忠實少將表示，依內政部役政署統計，108年屆齡役男人數為10萬8000人，加上今年暑期分階段服役的人數，扣除已提前完訓、服替代役、補充兵役、志願役等役男後，計劃徵集常備兵役軍事訓練共8萬3600人。

有關接訓單位，他指出，將由「陸軍新訓旅、南（北）訓練中心、軍團幹訓班（含外島）、海軍、陸戰新訓中心、憲兵訓練中心及後備北、中、南區召訓中心」等29個單位施訓，年接訓容量達8萬7840人，可滿足8萬3600名役男入營需求。

同時，為滿足役男需要，國防部提出2項便民措施。黃忠實表示，國防部今年延續「暑期分階段」的便民政策，讓役男可利用暑假期間提前入營服役，施訓方式將維持原2年各8週的訓練；另外，也可依役男意願區分「儘早徵集、正常徵集、延後徵集」3種類型入營，使有就學、就業需求役男可多元選擇。（編輯：楊玫寧）1080221