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陸委會：同婚專法通過後 將擬兩岸港澳同婚配套

最新更新：2019/02/21 19:43
陸委會21日宣布同婚專法三讀通過後，會配合檢視並研議兩岸人民關係條例、香港澳門關係條例等相關配套修法，並強調不會有差別對待。此為示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
陸委會21日宣布同婚專法三讀通過後，會配合檢視並研議兩岸人民關係條例、香港澳門關係條例等相關配套修法，並強調不會有差別對待。此為示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者繆宗翰台北21日電）行政院會今天通過草案，允許成年同性伴侶可成立同性婚姻關係，引起中國大陸網民關注。陸委會今天宣布，專法經立法院三讀通過，將研擬兩岸及台港澳同志婚姻相關配套措施。

行政院會21日通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，規定年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，專法自5月24日起實施。這是首部以釋憲案為名的法案，法案後續將送立院審議。

大陸委員會今天舉行例行記者會，有記者詢問，台灣同性戀者未來若希望循同婚專法，與中國大陸、香港、澳門伴侶在台灣結婚，陸委會將如何因應。

對此，陸委會發言人邱垂正表示，一旦同婚專法三讀通過，陸委會絕對會站在尊重人權角度，一視同仁，配合檢視並研議兩岸人民關係條例、香港澳門關係條例等相關配套修法。

他並強調，不可能全世界的同志都可以與台灣同志配偶結婚，兩岸、台港澳卻差別對待。

今天通過的同婚專法草案，也引起中國大陸網民關注。不少人在新浪微博轉貼台灣新聞截圖，配上「我愛你，無關性別，只是因為這個人剛剛好是你」、「愛沒有對錯，那性別也就沒有對錯」等網路金句。截至下午已有1.1億閱讀、5.2萬討論。

司法院大法官2017年5月24日就同婚釋憲案做出釋字第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻，相關規定違憲。

中國國務院台灣事務辦公室發言人安峰山隔天隨即被媒體記者詢問，陸方是否會承認台灣同性婚姻法律效力。而安峰山僅表示，建議向陸方專業部門諮詢。（編輯：林克倫）1080221

中國大陸網民關注台灣同婚專法草案，不少人在新浪微博轉貼台灣新聞截圖。（圖取自微博）
中國大陸網民關注台灣同婚專法草案，不少人在新浪微博轉貼台灣新聞截圖。（圖取自微博）
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