政大蔣中正銅像遭破壞 警：已鎖定涉案人

政治大學後山的前總統蔣中正騎馬銅像，22日清晨遭鋸斷一隻馬腳，「公民攝影守護民主陣線」臉書粉絲專頁轉發涉案者聲明指出，他們是關心轉型正義的大學生，希望徹底清除威權象徵。校方已用帆布遮擋遭破壞處。中央社記者郭日曉攝 108年2月22日

（中央社記者劉建邦台北22日電）政治大學後山的前總統蔣中正騎馬銅像今晨遭破壞。警方表示，銅像遭鋸斷馬腿、被潑紅漆，並插上「勿忘二二八」布條，因校方決定提告，會依毀損罪嫌偵辦，已鎖定涉案人身分。

「公民攝影守護民主陣線」臉書粉絲專頁，清晨轉發涉案者聲明指出，他們是一群關心轉型正義的大學生，從讀過的書、參與過的活動裡發現，過去的威權體制對人民的箝制是不人道、是壓迫人權的。他們不只關心，更想以行動支持轉型正義，開展轉型正義的空間。

聲明並提到，近日「藍天行動聯盟」破壞二二八和平柱，可見「統派或者中國的在地協力者們」不只是反對清除威權遺緒，連台灣人想去紀念一場屠殺事件都視為眼中釘。學生們以行動支持轉型正義，是希望開啟更多討論，讓整個社會往更好的方向前進。

警方表示，清晨2時許接獲政大報案，指稱放置在後山的蔣中正騎馬銅像遭人破獲，派員到場發現，銅像左馬腿被割斷、右馬腿遭潑紅漆，銅像平台前也掛有寫著「勿忘二二八」字條，現場未發現嫌疑人。

警方說，政大認為銅像屬於校方財產，為維護校譽，決定提告，將依毀損罪嫌偵辦，目前已經掌握涉案人身分，將通知到案說明。（編輯：張銘坤）1080222