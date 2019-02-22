更多編輯台推薦新聞：
16歲瑞典女孩為罷課救地球辯護 批政治人物不作為
國際

16歲瑞典女孩為罷課救地球辯護 批政治人物不作為

112年未見疑絕種巨龜找到了 有繁殖可能
國際

112年未見疑絕種巨龜找到了 有繁殖可能

法攝影師赴台打工度假 巴黎義賣助野放小黑熊
國際

法攝影師赴台打工度假 巴黎義賣助野放小黑熊

同婚專法／司法院釋字第748號解釋施行法草案全文
政治

同婚專法／司法院釋字第748號解釋施行法草案全文

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

政大蔣中正銅像遭破壞 警：已鎖定涉案人

最新更新：2019/02/22 12:35
政治大學後山的前總統蔣中正騎馬銅像，22日清晨遭鋸斷一隻馬腳，「公民攝影守護民主陣線」臉書粉絲專頁轉發涉案者聲明指出，他們是關心轉型正義的大學生，希望徹底清除威權象徵。校方已用帆布遮擋遭破壞處。中央社記者郭日曉攝 108年2月22日
政治大學後山的前總統蔣中正騎馬銅像，22日清晨遭鋸斷一隻馬腳，「公民攝影守護民主陣線」臉書粉絲專頁轉發涉案者聲明指出，他們是關心轉型正義的大學生，希望徹底清除威權象徵。校方已用帆布遮擋遭破壞處。中央社記者郭日曉攝 108年2月22日

（中央社記者劉建邦台北22日電）政治大學後山的前總統蔣中正騎馬銅像今晨遭破壞。警方表示，銅像遭鋸斷馬腿、被潑紅漆，並插上「勿忘二二八」布條，因校方決定提告，會依毀損罪嫌偵辦，已鎖定涉案人身分。

「公民攝影守護民主陣線」臉書粉絲專頁，清晨轉發涉案者聲明指出，他們是一群關心轉型正義的大學生，從讀過的書、參與過的活動裡發現，過去的威權體制對人民的箝制是不人道、是壓迫人權的。他們不只關心，更想以行動支持轉型正義，開展轉型正義的空間。

聲明並提到，近日「藍天行動聯盟」破壞二二八和平柱，可見「統派或者中國的在地協力者們」不只是反對清除威權遺緒，連台灣人想去紀念一場屠殺事件都視為眼中釘。學生們以行動支持轉型正義，是希望開啟更多討論，讓整個社會往更好的方向前進。

警方表示，清晨2時許接獲政大報案，指稱放置在後山的蔣中正騎馬銅像遭人破獲，派員到場發現，銅像左馬腿被割斷、右馬腿遭潑紅漆，銅像平台前也掛有寫著「勿忘二二八」字條，現場未發現嫌疑人。

警方說，政大認為銅像屬於校方財產，為維護校譽，決定提告，將依毀損罪嫌偵辦，目前已經掌握涉案人身分，將通知到案說明。（編輯：張銘坤）1080222

地機族