立委盼加速推動保障原民權益 蘇揆：努力來做

（中央社記者范正祥台北22日電）立法院院會今天進行施政總質詢，國民黨立委鄭天財質詢時期盼政府加速推動保障原住民權益的相關事務。行政院長蘇貞昌答詢時強調，政府重視原住民，他說，相關機關努力來做。

曾任行政院原住民族委員會副主任委員的鄭天財在30分鐘的質詢時間，逐一盤點攸關原住民權益但是在過去幾年還沒有看見成果的問題，包括廢除山地管制區、原住民長照、原住民勞保補助、部落公法人設置、原民社會住宅等議題，希望蘇貞昌及相關部會重視。

鄭天財舉例，山地管制區是民國76年動員戡亂時期的產物，山地鄉被列為山地管制區，受到管制影響，居民長年生活與出入不便，至今已經30多年了，他在105年12月曾提案修正主張廢除山地管制區，但至今未能如願，希望修正國家安全法。

他再舉例，許多原住民勞工無一定雇主。原住民勞工目前加入勞保有17萬餘人，尚未加入勞保的仍有3萬餘人。原住民族基本法很早就規定，政府對於原住民加入社會保險無力負擔者得以補助；但是對於原住民勞保補助一事，行政部門至今都還沒核定，行政院應儘速核定原住民參加勞工保險及就業保險補助要點。

鄭天財逐一盤點，其他包括攸關原住民族傳統領域劃設的原住民族土地及海域法，也建請儘速推動完成立法。另外，部落公法人設置辦法，也希望儘速發布。

他說，原民社會住宅，到現在也還沒有看到計畫，期盼相關部會能夠積極推動。

鄭天財表示，希望蘇貞昌帶領行政團隊接地氣、解民怨、務實做事，幫助解決過去幾年來亟待解決但尚未看到成果的原住民族事務，希望能夠很快的務實完成。

鄭天財沒有給予蘇貞昌答詢機會，分別就個案回應看法，總結則是希望蘇貞昌督導相關部會就原住民族權益的重大議題予以重視。蘇貞昌在最後簡短回應，相關機關，努力來做。（編輯：張均懋）1080222