高金素梅蟬聯召委：優先建構原住民完整教育體系

（中央社記者范正祥台北23日電）加入親民黨立法院黨團運作的無黨團結聯盟立委高金素梅今天蟬聯立法院教育及文化委員會召集委員。高金素梅表示，續任召委，優先工作是建構原住民完整教育體系。

立法院內政委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會8個常設委員會，今天選舉召集委員。

其中，教育及文化委員會召委選舉，主持會議的臨時主席、民進黨立委鍾佳濱一開始詢問，經與會立委一致同意採取推舉而非投票方式產生2名召委，並由鍾佳濱宣讀國民黨團和親民黨團都推舉高金素梅擔任召委、民進黨團推舉黨籍立委蔡培慧擔任召委，隨後鼓掌通過推舉高金素梅和蔡培慧擔任召委，現場響起恭喜聲。

高金素梅上會期也是擔任教育及文化委員會召委，成為第九屆立法院首名藍綠之外的召委。對於蟬聯教育及文化委員會召委，高金素梅說，感謝國民黨團推舉。

談及續任召委致力的目標，高金素梅強調，建構原住民完整的教育體系。她告訴中央社記者，原住民族教育法修法及原住民族學校法立法，是原住民族教育的轉型正義，不涉及政治議題，也沒有所謂藍綠問題，只有大家願不願意正視面對原住民歷來想要建構原住民教育體系的夢想，這是擔任召委的優先工作。（編輯：趙蔚蘭）1080223