勉ROTC生努力向學 國防部提供英國進修機會

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）國防部副部長沈一鳴上將今天主持大學儲備軍官訓練團（ROTC）專業大學教育中心開訓典禮時表示，為鼓勵ROTC學生努力向學，國防部提供赴英國短期進修的機會，盼學生努力爭取。

軍事新聞通訊社報導，沈一鳴今天主持大學儲備軍官訓練團專業大學教育中心開訓典禮，並代表國防部長嚴德發感謝南亞技術學院致力推動ROTC工作，期勉學生充實自我，在畢業分發部隊後，成為國軍優秀領導幹部。

根據報導，開訓典禮在南亞技術學院國際會議廳舉行。沈一鳴致詞時，與273位ROTC學生分享自身軍旅生涯經驗，盼他們陶冶品德、用功讀書、提升外語能力，以及養成運動習慣，為自己做好準備。

他指出，為鼓勵ROTC學生努力向學，國防部也提供赴英國倫敦國王學院半年短期進修課程的機會，希望學生把握機會，努力爭取。

國防部表示，自去年開始推動每年提供3個名額赴英國倫敦國王學院短期進修，有意申請的ROTC學生須於每年10月前完成報名，通過審核者於次年上半年出國。

南亞技術學院校長簡仁德表示，該校是國防部唯一認可的ROTC專業大學，感謝國防部肯定。預計明年初，加入ROTC的學生將超過400人以上。

今年適逢陸軍官校95週年校慶，沈一鳴指出，為展現「三軍一體、同根同源」精神，規劃ROTC學生編成「閱兵連」接受閱兵。國防部將責由陸軍六軍團及陸軍官校，協助學校完成相關訓練、服裝撥補等，希望學生勤訓精練，在校慶當天展現成果。（編輯：郭萍英）1080224