更多編輯台推薦新聞：
專題／碧砂漁港何去何從 攤商嘆：人潮剩1/3
地方

專題／碧砂漁港何去何從 攤商嘆：人潮剩1/3

颱風蝴蝶變強颱 氣象局：有紀錄以來最強2月颱
生活

颱風蝴蝶變強颱 氣象局：有紀錄以來最強2月颱

蔡總統化身導遊 帶CNN團隊逛西門町吃美食
政治

蔡總統化身導遊 帶CNN團隊逛西門町吃美食

千元大鈔上植物不是玉山薊 興大：是塔塔加薊
地方

千元大鈔上植物不是玉山薊 興大：是塔塔加薊

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
文化+／從學霸變脫口秀網紅 博恩把喜劇當學問分析
訊息平台
首頁 / 政治

勉ROTC生努力向學 國防部提供英國進修機會

最新更新：2019/02/24 18:28

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）國防部副部長沈一鳴上將今天主持大學儲備軍官訓練團（ROTC）專業大學教育中心開訓典禮時表示，為鼓勵ROTC學生努力向學，國防部提供赴英國短期進修的機會，盼學生努力爭取。

軍事新聞通訊社報導，沈一鳴今天主持大學儲備軍官訓練團專業大學教育中心開訓典禮，並代表國防部長嚴德發感謝南亞技術學院致力推動ROTC工作，期勉學生充實自我，在畢業分發部隊後，成為國軍優秀領導幹部。

根據報導，開訓典禮在南亞技術學院國際會議廳舉行。沈一鳴致詞時，與273位ROTC學生分享自身軍旅生涯經驗，盼他們陶冶品德、用功讀書、提升外語能力，以及養成運動習慣，為自己做好準備。

他指出，為鼓勵ROTC學生努力向學，國防部也提供赴英國倫敦國王學院半年短期進修課程的機會，希望學生把握機會，努力爭取。

國防部表示，自去年開始推動每年提供3個名額赴英國倫敦國王學院短期進修，有意申請的ROTC學生須於每年10月前完成報名，通過審核者於次年上半年出國。

南亞技術學院校長簡仁德表示，該校是國防部唯一認可的ROTC專業大學，感謝國防部肯定。預計明年初，加入ROTC的學生將超過400人以上。

今年適逢陸軍官校95週年校慶，沈一鳴指出，為展現「三軍一體、同根同源」精神，規劃ROTC學生編成「閱兵連」接受閱兵。國防部將責由陸軍六軍團及陸軍官校，協助學校完成相關訓練、服裝撥補等，希望學生勤訓精練，在校慶當天展現成果。（編輯：郭萍英）1080224

地機族