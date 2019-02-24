中科院科研預算增至122億 將研發26項新式武器

國防部表示，軍備局生產製造中心107年底完成378輛「40公厘榴彈機槍」八輪甲車（圖）產製部署，並已通過「30公厘機砲車型」作戰測評，將啟動量產作業，規劃在112年前完成生產284輛。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）國防部表示，108年度軍事投資預算為898億元，用於新型通用直升機等計畫；另外，為提升研發能量，中科院科研預算今年提升至122億餘元，以執行26項新式武器研發工作。

立法院外交及國防委員會25日邀請國防部長嚴德發報告業務概況。根據送達立法院的書面報告，民國108年度國防部軍事投資預算為新台幣898億元，較107年度增加86億元，將持續執行「新型通用直升機」、「F-16A/B型戰機」性能提升、「人攜式短程防空飛彈」等計畫。

國防部進一步表示，也將推動「近程自動化防禦武器系統」籌建、「105公厘輪型戰砲甲車」研製，以及機場跑（滑）道擴建工程先期規劃等新增計畫。

另外，報告指出，為提升研發能量，國防部挹注中科院科研預算持續成長，由107年82億餘元，提升至108年122億餘元，並依創新/不對稱及先進科技等作戰需求，執行26項新式武器研發工作。

國防部表示，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略構想，在不與中共進行軍備競賽思維下，以發展「機動、價廉、效高、量多、可快速生產」的不對稱戰力，與建立「量適、質精、精準」的基本戰力為建軍規劃重點。

在落實國防自主方面，國防部表示，軍備局生產製造中心於107年底完成378輛「40公厘榴彈機槍」八輪甲車產製部署，並已通過「30公厘機砲車型」作戰測評，將於今年啟動量產作業，規劃於112年前完成生產284輛。

此外，有關區域情勢，國防部指出，美國為因應中共軍力持續擴張，藉與英、日 國進行東、南海常態化「自由航行」任務、恢復與東協國家聯合軍演等作為，期有效遏制中共突破島鏈封鎖向外擴展的企圖。

國防部表示，近年共軍持續進行新式武器研發列裝，並於大陸東南沿海、內蒙古等地區實施聯合兩棲登陸、火力打擊、遠海長航、海空實兵對抗等針對性演訓。今年1月24日更在台灣東南海域執行年度首次「遠海聯合訓練」，強化對台軍事整備，「對我國防安全形成嚴峻挑戰」。

國防部也說，今年初，中共高層發表對台談話，重申「不承諾對台放棄使用武力」，並經常藉文攻武嚇統戰等手段動搖台灣民心士氣，顯見「動武」仍為中共對台政策選項。未來國軍將持續提升整體防衛戰力、精實聯合監偵機制，除嚴密監控中共軍事動態及對台軍事威脅外，也將同時掌握國際及區域情勢發展，發揮早期預警功能，做好預應。（編輯：郭萍英/林孟汝）1080224