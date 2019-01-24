銳鳶無人機首度飛行展示 曾拍到共軍偵察艦

國防部24日邀請媒體前往屏東基地參訪，海軍海上戰術偵搜大隊展示銳鳶無人機偵蒐成果，曾在106年11月間，於東部外海100公里外發現中共舷號AGI 851的北極星級電偵艦。中央社記者張皓安攝 108年1月24日

（中央社記者王承中台北24日電）海軍今天首度在國人面前進行銳鳶無人機的飛行展示，並公布去年在東部外海偵搜到中國人民解放軍海軍的電子偵察艦北極星號（舷號AGI-851）的圖片。

國防部為使國人了解國軍官兵在春節期間強化戰備實況，特別在上午邀請媒體前往屏東基地，參訪海軍海上戰術偵搜大隊與南部海域偵巡艦艇遂行聯合監偵作業，並首度在國人面前進行銳鳶無人機的飛行展示。

根據海軍向媒體所公布的簡報，海軍海上戰術偵搜大隊平時以無人機系統結合海軍偵巡艦、機及觀通系統等整體海上兵力，遂行聯合情監偵及不明目標偵搜任務。去年經過整合，由銳鳶系統鏈結海偵部隊及水面艦船等預警機制，偵獲目標計軍艦、商船等730艘次。其中還包括中國人民解放軍海軍的電子偵察艦北極星號（舷號AGI-851）。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘接受中央社記者訪問時表示，海軍適時展現對台灣周邊海域的偵監能量，這個方向是值得肯定的。從海軍公布的畫面可以看出，AGI-851外觀有雷達罩、天線罩，明顯就是情報蒐集艦。

陳國銘說，AGI（Auxiliary General Intelligence）是北約給中國、蘇聯海軍情報收集艦的代號。前蘇聯海軍會在商船上架設偵蒐器材，跟監美國航艦戰鬥群，中國現在也把這套學起來。很慶幸海軍有這樣的能量，能夠蒐集到靠近台灣海域的情報蒐集艦。（編輯：黃國倫）1080124