應對中國威脅 台灣美國都調整戰略構想

外媒報導，中國增加在南海和台灣周邊海域的軍事活動，促使美國和台灣都在調整戰略構想和軍備。圖為海軍首度公開沱江艦發射雄風三型反艦飛彈畫面。（圖取自www.facebook.com/ROCNAVY.tw）

（中央社台北26日電）綜合經濟學人、財經內幕等外媒報導，中國增加在南海和台灣周邊海域的軍事活動，促使美國和台灣都在調整戰略構想和軍備，以應對北京在地區的軍事威脅。

在美國構想太平洋和南海策略時，中國對台灣的軍事威脅也迫使台灣調整軍事戰略，朝加強不對稱作戰能力的方向發展。

英國「經濟學人」（The Economist）雜誌日前刊發專文說，台灣軍事仰賴最深的美國已敦促台灣進一步邁向「刺蝟戰略」，盼台灣籌獲較小、較便宜和更加機動的武器，代替戰機、戰艦等大型並且更為昂貴的裝備，以便戰時在近岸的水上先耗損共軍。

文章表示，台灣軍事高層於2017年啟動「整體防衛構想」（Overall Defence Concept）。這個由總統蔡英文支持的戰略，呼應了美方所提的刺蝟戰略。

依據這種戰略，智慧型水雷是目前被視為台灣最優先需要的武器，其次是無人載台和飛彈。

文章說，台灣正在量產自行研發的雄風飛彈，這些飛彈不僅可以裝在小型快艇上，還可以放在無標識的卡車上；即使台灣的戰機遭摧毀，這些飛彈還是能夠在台灣的公路網絡繼續操作。

蔡總統昨天在慰勉「中科院系統製造中心」人員時，要求中科院為國防產業的未來50年打下基礎，同時必須加速量產，在確保品質的前提下，加快像是天弓三型飛彈和雄風三型飛彈的生產速度。

另據美國「財經內幕」（Business Insider）25日報導，美國海軍陸戰隊正研擬新的海上作戰構想，讓陸戰隊在太平洋發生大規模飛彈戰爭時，能夠「從北京手中奪下南海島嶼」。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）稍早前也披露，海軍陸戰隊少將卡夫曼（David Coffman）日前在美國海軍水面艦艇協會（Surface Navy Association）年會中表示，「整合型海軍行動對於奪取其他地方島嶼，無論是天然或人造的，都可能有其必要性」。

財經內幕表示，卡夫曼指的是北京在南海的人造島礁。

報導說，中國多年來在南海的國際水域建設人工島嶼。北京雖承諾不會軍事化這些島嶼，國際法庭也裁決中國並未擁有這些島嶼，但中國仍持續加強對這個重要航道的實際控制。

美國近年來增加了在南海的常態性自由航行，以挑戰中國對當地島礁的主權宣示。但報導說，中國的反應越來越具軍國主義的傾向，「一名中國將領甚至說要擊沉美國的航空母鑑」。

此外，中國最近又在西北地區部署了有「航艦殺手」之稱的東風26飛彈，這足以讓北京從美國海軍最長射程海上載台的距離之外發射飛彈，擊沉美國軍艦。

隨著中國軍力的增強，美國陸戰隊領導層認為，在美中兩大軍事強權的競爭中，美國海軍和陸戰隊不能單憑海上優勢贏得戰役，而必須加上登陸行動。

但是登陸必定遭遇大量飛彈攻擊，因此陸戰隊的新作戰構想包括在小甲板的兩棲作戰艦上配置更多武器，並將驅逐艦及護衛艦編入兩棲作戰艦的打擊群中。（編輯：周慧盈/朱建陵/楊昇儒）1080126