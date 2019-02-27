中科院軍官機密資料忘在YouBike車籃 記大過調職

影片來源：中央社

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）國防部今天證實，一名中科院謝姓上校副組長日前將機敏資料忘在YouBike車籃裡，所幸被另一名憲兵財務官拾回送交國防部保防安全處，避免資料外洩；謝姓上校已被記大過並調離現職。

媒體報導，去年底中科院負責代號「麒麟專案」太空低軌道的運載火箭的上校副組長，前往國防部開會結束後騎YouBike到捷運站，卻將機密的運載火箭紙本資料留在車籃就離去。下一位借車的士官隨後發現公文夾內的資料竟是國防機密文件，馬上向國防部保防安全處報告並將資料帶回。

國防部發言人陳中吉今天在國防部記者會回應媒體詢問時證實，中科院謝姓上校副組長在國防部開完會後，騎YouBike到大直捷運站，卻沒有將資料帶回。之後腳踏車的下一位使用者剛好是一名要到國防部開會的曾姓憲兵財務官，發現車籃裡的機敏資料後，立即送到國防部保防安全處，保防處收到後進行調查，發現謝姓上校有個人疏失，但所幸資料沒有洩漏，也要求中科院對相關違失人員進行檢討與懲處。

陳中吉表示，除了當事人被記大過、調離現職，相關業務主管也分別受到記過、申誡的處分；國防部長嚴德發並要求中科院確實檢討相關保密機制。此外，對於曾姓財務官機警拾獲資料、送交保防安全處，保防處也簽請獎勵。

他說，希望藉由這次機會教育，要全軍官兵與相關人員提高警覺並確實遵守相關保密規定。

此外，媒體詢問，美國軍艦日前再度通過台灣海峽，頻率是否有增加，陳中吉表示，台灣周邊海域本來就是國際繁忙水域，其它各個國家進行相互訪問，或是執行相關任務都會經過；國軍對於周邊動態都能確實掌握。

對於頻次是否增加，他說，「目前維持正常」，並強調其他國家船艦、飛機通過台灣周邊海、空域的情形，國軍都充分掌握相關動態。

他也說，國防部通常會等相關任務執行完成後，再對外說明，「這是負責任的態度」。

國防部昨天表示，美軍作戰艦與補給艦各一艘，25日由台灣西南海域向北航經台灣海峽。

根據中華民國國防部公開披露的訊息，這是美國軍艦今年第2度通過台海；同時，這也是繼去年7月以來，第5度有美國軍艦通過台灣海峽。美國分別於去年7月、10月、11月、今年1月，派遣軍艦通過台海。（編輯：趙蔚蘭）1080227