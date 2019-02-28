蔡總統出席義光教會追思 擁抱林義雄致意

總統蔡英文（前左）28日出席義光教會舉辦的二二八事件暨林家祖孫受難追思活動，和前民進黨主席林義雄（前右）擁抱致意。中央社記者謝佳璋攝 108年2月28日

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天出席義光教會追思禮拜，面對媒體高聲提問「重啟核四」議題，蔡總統不發一語；蔡總統一到場，先向前民進黨主席林義雄握手擁抱致意。

今天是二二八事件72週年，蔡總統一如往年，在二二八當天早上，赴義光教會追思林家嬤孫。立法院長蘇嘉全、總統府祕書長陳菊和民進黨秘書長羅文嘉等人都出席。

蔡總統到場時，媒體追問重啟核四議題，但蔡總統沒有回應，立即進入追思活動會場。蔡總統與林義雄握手、擁抱致意；蘇嘉全、陳菊和蔡總統同坐在第一排，與林義雄座位相隔走道而坐。活動結束後，蔡總統離開前，再次與林義雄擁抱、寒暄。

追思活動場外發生抗議插曲，一名男子高舉旗幟標語，大喊「林義雄你給我滾出來」，警方將他帶至意見表達區。

林宅血案發生至今39年，39年來，每逢2月28日，許多關心的親友都聚集在義光教會或林家墓園追思。

另外，蔡總統下午將出席「二二八事件72週年中樞紀念儀式」，頒給政治受難者與家屬「回復名譽證書」（編輯：林淑媛）。1080228