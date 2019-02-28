國軍募兵目標超前 朝109年編現比90%邁進

（中央社記者游凱翔台北28日電）國防部長嚴德發日前表示，國軍志願役人力呈穩定成長趨勢，將朝明年底達到編現比90%的目標繼續努力；國防部發言人陳中吉今天指出，去年底編現比已達82%，超越81%既定目標。

嚴德發1月28日出席108年春節媒體餐敘曾表示，在總統蔡英文領導下，陸續完成「優化官兵照顧」、「精進募兵成效」、「強化人才培育」等各項照顧官兵措施，而在國軍的努力下，志願役人力呈現穩定成長趨勢，在編制人數和實際人數上的比例，將朝明年底達到編現比90%的目標繼續努力。

陳中吉晚間受訪表示，國立清華大學與國防部合作，108學年首創「清華將星計畫」，培養新世代軍事領導人才，除了與清大之外，去年開始也與交通大學合作，這對於人才招募上是一項重大的突破。

陳中吉指出，目前除了與128所大專院校簽訂大學儲備軍官訓練團（ROTC）合作協議外，也在272所高中職設立「國防培育班」，目的在於從源頭開始積極招募，讓有意願、品行好、體能佳的學子能夠加入國軍。

關於徵兵制與募兵制差異，陳中吉舉例，過去徵兵制只要符合體位，不管學歷都要入營，但進入募兵制後，除了重量也要重質，並積極與大學、高中職合作，希望今年底的編現比能夠達到85%。

談及編現比現況與展望，陳中吉補充，107年編現比目標是81%，但去年底統計，編現比已達到82%，超越既定目標，未來會在既有的基礎上繼續推動，希望能夠儘早達到目標。

另外，國防部也表示，為了使國軍選員政策結合用人實需，同時兼顧兵役公平，去年已將男性志願士兵身高標準由152公分調整為158公分；女性則因部隊考量，同步由150公分調整為155公分，進而落實部隊戰訓需求，以及符合質量並重的目標。（編輯：楊凱翔）1080228