同婚專法5日拚逕付二讀 親民黨團要求退回重提

（中央社記者蘇龍麒台北3日電）立法院會5日將處理行政院所提同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，民進黨團主張直接逕付二讀，親民黨團總召李鴻鈞今天說，政院版本未經社會充分討論，應退回重提。

立法院程序委員會日前將行政院所提同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法草案」等案，排入5日立法院會報告事項的議程。

全案是否逕付二讀，民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬表示，民進黨團會提案把司法院釋字第748號解釋施行法草案逕付二讀。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲說，將政院版的同婚專法逕付二讀是民進黨團的主張，5日院會也將發出甲級動員備戰，但目前為止還沒有聽到明確反對的聲音，希望全案逕付二讀後，朝野都能夠理性、冷靜地坐下來好好談這個問題。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，政院版的同婚專法並沒有解決問題，而且也與公投結果的意旨並不相符。

他說，政院提出模稜兩可的施行法，讓挺同、反同方都不滿意，立法過程也沒有經過社會充分的討論，就將草案送往立法院，這樣的作法並不負責任。

他認為，5日已經不是要不要逕付二讀或交付委員會審查的問題，而是要不要將這項草案退回行政院重新提案的問題，親民黨團5日一定會反對這項法案逕付二讀。

國民黨立法院黨團總召江啟臣說，國民黨團5日會召開黨團大會，那天再對是否支持政院版同婚專法逕付二讀做最後決定，目前黨團都是持開放的態度，也還沒有要提對案的想法。

另外，時代力量立委林昶佐也提出同性婚姻平等保障法草案，並在2月23日達連署門檻，但並未送案排入3月5日的立法院會議程的報告事項。時代力量立法院黨團總召徐永明說，林昶佐同性婚姻平等保障法草案還沒正式提出，因此5日不可能一起逕付二讀，主要是因為有很多婚姻平權團體有不同的想法，所以先暫停，但協商時時代力量黨團會用修正動議的方式來處理，目前看來只有政院版草案，時代力量也支持全案逕付二讀。（編輯：蘇志宗）1080303