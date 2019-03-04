同婚專法角力 幸福盟提對案

（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北4日電）國民黨立法院黨團今天與幸福盟等反同團體達成共識，明天不會將「公投第12案施行法草案」列入程序委員會，書記長吳志揚說，會等更多立委連署、了解內容後再處理。

立法院會5日將處理行政院所提同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，民主進步黨立法院黨團主張直接逕付二讀。下一代幸福聯盟等反同團體則提出「公投第12案施行法草案」，今天上午到立法院拜會中國國民黨團，尋求支持。

有媒體報導，國民黨立委明天將要求讓「公投第12案施行法草案」，與政院版的同婚專法併案處理，但吳志揚在與幸福盟會面後告訴中央社記者，暫時不會送案，因為很多立委還沒看到，因此建議幸福盟能先多跟立委溝通。

雖然「公投第12案施行法草案」目前已有多位藍綠立委完成連署，並完成連署門檻，但吳志揚說，這是一個高度聚焦的議題，應該讓已連署或是未連署的立委能再了解法案的內容，避免誤會，因此不急於在明天就要提案逕付二讀。

「公投第12案施行法草案」將由國民黨立委賴士葆代為提案，他向中央社記者表示，明天將會在黨團大會中，讓更多立委了解法案內容，並尋求連署支持，之後就會送案，排入12日程序委員會的議程。

連署這項提案的民進黨立委張廖萬堅說，教會系統對於表達保障同性權益也有一定的想法，只是對於公投結果與行政院提出的版本有落差。

他說，如果只是因為名稱差異，實質內容對同性保障差異不大，雖然不完全認同這項提案，但希望透過連署釋出善意，好好進一步溝通。他說，目前看來政院版與幸福盟的草案版本，只是婚姻與親屬關係的差異而已，實質內容差異不大。

張廖萬堅說，希望未來法案在實質討論時能夠多一點包容與尊重，不要那麼對立，拉近雙方的差異性，在包容與尊重的基礎下儘速三讀通過。

也連署這項提案的民進黨立委陳素月說，不希望外界貼上標籤，說簽這案子就是在反同。她說，法案內容是可以討論的，既然已經要立專法，那麼就不是反同，希望這個議題趕快平息下來，不要再分裂下去了。（編輯：林興盟）1080304