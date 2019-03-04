綠委斥：重啟核四公投不顧安全不負責任

（中央社記者王揚宇、陳俊華、劉冠廷台北4日電）以核養綠公投發起人黃士修今天前往中選會遞交「重啟核四」、「核能減煤」公投案提案連署書。對此，民進黨立法院黨團表示，這是對這一世代跟後代不顧安全、不負責任的作法。

民進黨團指出，擁核者再推出的所謂「核能減煤」及「重啟核四」公投，無論用哪一種詞彙，唯一不變就是要核能；但從台灣有核電廠迄今，低階、高階核廢料皆無處可去，政治人物或特定人士提及核四重啟議題，請先告訴國人核廢料該何去何從，不要把核廢料留給未來世代。

國民黨立法院黨團書記長吳志揚說，相關議題需透過黨、黨團、智庫三方平台討論，目前尚未討論，因此沒有任何態度與說法。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，公投是人民權利，這兩個公投案是政策創制，他都尊重。立法院經濟委員會今天也提到，核四重啟的可能性不高，因為成本、安全等問題，未來公投案若成案，政府要有強而有力說明。

徐永明表示，在經濟委員會中問了2、3年，未來核四廠址要如何使用，經濟部都沒有規劃，讓人覺得核四還有啟動的可能，行政部門太被動，盼不要重蹈去年公投的覆轍。

黃士修領銜提出「重啟核四」公投案，主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」醫學物理學會理事廖彥朋則為「核能減煤」公投提案領銜人，主文為「您是否同意，立法院應制定包含究責機制之核能減煤專法，使2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」（編輯：陸倩瑤\林沂鋒）1080304