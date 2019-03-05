政院版同婚專法逕付二讀 朝野協商掀攻防

（中央社記者王揚宇、范正祥、陳俊華台北5日電）行政院版同婚專法草案今天在立法院會逕付二讀，國親表達反對意見。民進黨立法院黨團總召柯建銘說，未來若有其他不同版本也會逕付二讀、併案協商，將先啟動委員會協商，再請立法院長蘇嘉全召集協商。

立法院會今天處理報告事項議程，經朝野立委表決後，將攸關同婚權益的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案逕付二讀。

對此結果，親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，2018年11月24日的公投結果與司法院大法官2017年5月24日作出釋字第748號解釋並不相同。行政院所提同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，急就章倉促送到立法院，民主進步黨團還經由表決逕付二讀處理，這是不負責任的作法，無助社會和諧與正面能量的累積。

對於立法院表決逕付二讀，李鴻鈞說：「協商的時候，黨團會反對，就進入一個月冷凍期。」

柯建銘受訪時表示，黨團大會中一致決議，將政院版同婚專法逕付二讀，下週若有其他團體提出不同版本，也會建議逕付二讀、併案協商，走完程序再講，先啟動委員會協商，再請蘇嘉全召集協商，照程序走。

中國國民黨立法院黨團書記長吳志揚表示，這是重大法案，牽涉憲法解釋，還有5個公投案，這麼重要的法案不應該逕付二讀處理、糊里糊塗直接在朝野協商中討論，黨團強烈認為不該急迫。重大社會溝通議題，沒有很好的社會對話，屆時案子過了，各方團體各說各話，繼續撕裂社會，試問大法官解釋與公投案有何用處。

吳志揚說，這是行政院首次提出的版本，居然可以擺脫立法院司法及法制委員會的官員報告與備詢階段，就直接處理法案，「社會溝通夠嗎？司法及法制委員會兩席召委都是民進黨籍，怕什麼？」且國民黨也不會在程序上做任何阻撓，要求的是一個完備的合理、民主的法治程序，讓人了解版本是否符合憲法、700多萬票的公投結果。

時代力量立法院黨團總召徐永明今天舉行記者會時表示，對政院版草案大多數支持，但若有不足之處，未來審查過程會提修正動議。

時代力量立委林昶佐說，他的草案版本大方向跟政院版是一致的，但有關於同婚家庭孩子的權益，例如收養、透過人工生殖有孩子的家庭，在了解他們的實際需求後，從孩子觀點去思考，並補足、加強保障，因此在人工生殖、收養、跨國婚姻等部分，他的草案中都有做補充。

林昶佐說，在尊重同志、婚姻平權團體的建議原則下，雖然草案連署已過門檻，但還不會正式提出草案，接著會看審議過程會不會正式提出，或是在協商時提出修正動議，希望有討論機會，希望把婚姻平權法案儘快通過，讓台灣人權向前邁進一步。

立法院人士指出，根據立法院職權行使法規定，議案自交黨團協商超過一個月無法達成共識者，由院會定期處理，「司法院釋字第748號解釋施行法」草案逕付二讀、交付黨團協商後，將進入一個月的冷凍期。

他也說，由於一個月後將遇到清明節連假，預計最快要到4月9日的立法院會才能處理，不過如果在冷凍期內完成朝野協商，也可進行三讀表決。他判斷，全案三讀時間，可望落在4月中旬前，來得及在釋字第748號解釋公告後2年內的5月24日前完成立法。（編輯：蘇龍麒/林興盟）1080305