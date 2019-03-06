是否挺朱選總統 馬英九：優秀黨員參選都支持

（中央社記者余祥台北6日電）前總統馬英九日前表示一直都很支持前新北市長朱立倫，被外界視為「挺朱」參選2020總統。不過，馬英九今天說，所有優秀的黨員參選他都支持也祝福，更肯定黨主席吳敦義去年選舉花很多心血，讓國民黨大勝。

中國國民黨今天舉行「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典，吳敦義、馬英九、前立法院長王金平及朱立倫等四大天王齊聚。目前已正式表態爭取總統提名的有朱立倫和王金平，吳敦義的參選可能性也很高。

馬英九回應媒體詢問是否支持朱立倫參選總統時表示，國民黨正要進入初選階段，所有優秀的黨員參選他都支持也祝福；吳敦義在去年選舉中花很多心血，讓國民黨大勝，非常值得肯定。

至於是否有借將給朱立倫團隊，馬英九回說：「他沒特別跟我講。」朱立倫則表示，沒有分馬團隊、朱團隊或是吳團隊、王團隊，都是國民黨團隊，完成提名之後，一定會全部團結在一起。

王金平日前表示，盼跟馬英九安排會面，馬英九表示，目前為止沒有接到聯繫。至於吳敦義昨天接受媒體專訪時提到，願意思考將馬英九列為不分區立委第一名當母雞，馬英九說：「我沒聽過。」

針對基層拱高雄市長韓國瑜參選總統，馬英九指出，目前為止沒有具體的情況需要評論；媒體追問，吳敦義也說不排除徵召韓國瑜，馬英九說，沒有看到具體的作法，優秀的黨員參選他都支持，一旦提名人出現一定會全力支持。

媒體詢問，基層建議無論韓國瑜是否有意願參選總統，都將韓的民調直接納入做為比較，朱立倫表示，國民黨一定要團結一致，每位黨內先進，包括韓國瑜在內，都是黨內重要的資產，大家團結在一起。

媒體追問，朱立倫昨說不會跟韓國瑜當對手，若把韓國瑜民調納入初選是否合適，朱立倫說，韓國瑜一直都是他的好朋友，彼此會同心協力、共同努力，讓國民黨2020能重新執政。

至於韓國瑜妻子李佳芬曾說害韓國瑜的都是國民黨自己人，朱立倫說，她的說法可能有其依據，不過，他跟韓國瑜的心情都是希望國民黨能度過這些風風雨雨，大家能團結在一起，最重要的是台灣要走出困境，而民眾最關心的就是經濟議題，韓國瑜全力拚經濟，國民黨也一樣，要給民眾能過好日子的願景。（編輯：林興盟）1080306