監院糾正核四政策 經濟部：深表遺憾

（中央社記者廖禹揚台北6日電）監察院通過對核四封存影響既替代電力調查報告，經濟部表示，過程中已充分說明能源政策務實評估，也盡力保存核四資產最大價值、優化人力配置，對此結果深表遺憾。

監察院今天通過報告，就核四政策重大變動導致資源浪費，且能源轉型未經完整評估，糾正行政院及經濟部。經濟部晚間發布新聞稿回應，表示調查過程中已充分向監察委員說明，但監察院仍通過糾正調查報告，經濟部深表遺憾。

在核四封存部分，經濟部表示，台電公司已提報改採資產維護管理至今，保存未來資產設備轉售及再利用的最大價值；同時在確保系統設備安全與可用下逐年精簡核四廠人力，配合除役自主化等業務需求，辦理核四人力轉置，調整及優化人力配置，避免核能人才與技術留失。

對於監察院指運轉中核電機組完成大修後長期處於停機狀態導致資源浪費，經濟部澄清並無此事，核二廠2號機2016年大修啟動併聯後避雷器箱體發生故障，引發發電機跳脫，立法院因此決議要求重啟前必須向立法院提出專案報告，因此在去年3月完成專案報告後即恢復運轉，並非經濟部蓄意讓機組長期處於停機狀態。

至於能源轉型評估，經濟部表示已經務實評估規劃，可確保穩定供電及降低空污，不僅供電從去年6月開始就未再亮過限電警戒橘燈，至2025年也沒有規劃新擴建燃煤機組。

對於電價影響，經濟部表示，在訂定能源政策時都已考量，並以「電價穩定，民生優先」原則，透過配套措施降低衝擊。（編輯：蘇志宗）1080306