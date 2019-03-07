全力拚經濟 韓國瑜：2020非考量範圍

（中央社記者王淑芬高雄7日電）前立法院長王金平宣布參選2020總統，高雄市長韓國瑜祝福他「心想事成」，韓也清楚的表達「2020不在他的考量範圍」，目前最重要的是拚經濟。

王金平今天宣布參選2020總統，面對國民黨內有意競逐大位的人投入選舉，韓國瑜上午出席高雄市不動產開發商同業公會捐款活動後受訪做上述的表示。他說與王金平曾是立法院的老同事、老長官，以個人的立場要祝福王金平心想事成；站在高雄市一分子，高雄鄉親也會祝福他，那是「情感層面」。

不過同樣的祝福，韓國瑜於前日前新北市長朱立倫來訪也說過，他說期待朱立倫心想事成，未來有機會為中華民國投入更多心力和貢獻。

昨日韓國瑜出席工商協進會理監事聯席會議時受訪被問到是否接受徵召參加2020總統大選，他說：「現在這個完全不在我個人的考量之內，所有的心思全部集中衝高人民的經濟。」

今天媒體再追問「未來呢？」韓國瑜更清楚的表達「2020都不在考量範圍，現在每天都在衝高經濟」。

近來網友多次在網路張貼韓國瑜接連請假，還指韓國瑜病假會議紀錄寫公出等。市府新聞局長王淺秋偕人事處長陳明忠說明韓的差假情形。

陳明忠指出，韓國瑜2月19日請病假4小時，2月23日請休假2小時。赴星馬招商，以及前往工商協進會理監事會議演講屬公務出差行程，並依正常程序請公假，盼外界不要傳播不實訊息。

人事處說，韓國瑜上任至今2個餘月，總計申請個人1天事假（1月9日）、2小時休假，4小時病假，而3月6日北上出席工商協進會招商演講屬於公假出差行程，都有依正常程序請公假。

王淺秋說，網路流傳說韓18日請假非事實，當天行程滿檔，還有外籍媒體記者會；彌陀夜宿後不舒服，19日才請病假，至於請2小時是黨務行程就請假，會顧到行政倫理。如果出國行程從早到晚披星戴月的都被當休假，那超時工作要怎麼算呢？她說會出來澄清是因為在工作被當做摸魚。

她提醒桃園市議員（王浩宇）因為韓的關係常可以上媒體和拿通告費，盼能捐出來做公益，促他先做好自己本分的工作。（編輯：黃世雅）1080307