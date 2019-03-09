藍大選鎖定年改議題 綠委：拿出方案來

（中央社記者葉素萍台北9日電）國民黨內有意參選總統的要角，拋出「二次年改」議題。民進黨立院黨團幹事長管碧玲說，國民黨應該要負責任地說出準備要改什麼，接受社會的檢驗，「軍公教也不是那麼好騙」。

國民黨主席吳敦義日前說，若國民黨重返執政，將設法對年改做合理的調整、撥亂反正；前立法院長王金平則表態，若當選總統要推動二次年改。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬指出，民進黨已推動年金改革，「我們沒有二次年改的問題」，民進黨推動年金改革是希望讓大家領得久、領得安心、不會斷炊，「國民黨怎麼做，我們尊重，看他們拿得出負責任的版本嗎？」

管碧玲也說，國民黨應該要負責任地說出準備要改什麼，接受社會檢驗，「軍公教也不是那麼好騙，如果國民黨沒有講出內容，也不一定能夠得到預期的選票。」

民進黨立委李俊俋認為，國民黨應先交代怎麼改，改了後基金是否會破產，會不會很多年輕公務員領不到，如果沒有提出方案，只說上任後要恢復年金，這是不負責任、騙選票而已。

李俊俋指出，已經通過的年金改革，有設計5年要滾動式調整的機制，並不是一定不能改，而是必須提出具體的方案，「不是在這裡說我要改，讓大家發大財，就結束問題，如果未來的公務員領不到，要怎麼交代？」

民進黨立委許智傑認為，國民黨若在總統、立委選舉拋出二次年改議題，對民進黨的影響是「一半一半」，民進黨當初堅持推動軍公教改革，是著眼於世代不平衡、希望年金永續，年輕人大部分贊成改革，不過，被改革的軍公教覺得委屈，所以他提出公教年資補償金相關修法。

公教年金改革中的「年資補償金」，僅限108年6月30日前退休者可一次領取。許智傑指出，他已在立法院提出修法，希望讓今年7月1日後退休的公教人員，也能比照軍人享有一次補償金發給。

不過，有民進黨立委提到，有關公教要不要處理年資補償金的議題，還要再討論，這樣的作法會不會造成所有人都要比照，相關單位還沒有做明確解釋，黨內也還沒有針對這個詳細討論。（編輯：楊玫寧）1080309