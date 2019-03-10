侯友宜：警力不是改善治安唯一方法

新北市長侯友宜（右）10日到三重陪同國民黨立委補選候選人鄭世維（右2）掃街拜票，被問到行政院長蘇貞昌指示特種店鬥毆換警局長的議題時表示，警察維護社會治安本來就是應盡的責任，但有時候不是警察可以扛得起，而是要市府、中央各單位協力合作。（鄭世維競辦提供）中央社記者王鴻國傳真 108年3月10日

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市長侯友宜今天到三重為黨籍立委補選候選人助選，被問到蘇揆指示特種店鬥毆換警局長的議題時表示，警力不是改善治安唯一的方法，中央應在警力調整瓶頸上好好檢討。

侯友宜今天陪中國國民黨三重立委補選候選人鄭世維掃街拜票，民主進步黨三重立委補選候選人余天邀請行政院長蘇貞昌陪同掃街，相互拚場。

侯友宜笑說，選舉最重要的是主角，主角是鄭世維，鄭是紅花他是綠葉，紅花比較重要，其實綠葉都沒什麼重要，不是誰跟誰在拚場，是鄭世維在拚，他來給鄭世維相挺。

至於鄭世維在選舉公報政見欄印上侯友宜及高雄市長韓國瑜照片，侯友宜表示，沒有關係呀，很多朋友是盡在不言中，鄭敢貼他的相片，就是他當市長跟中央有很多溝通，鄭要負責背書、負責要幫他做，他和鄭世維攜手合作。

侯友宜談到年改問題時指出，年改有衝擊及怨言，應充分溝通與討論。

對於「酒店、夜店門口鬥毆，未有效處理，就撤換警察局長」的指示，侯友宜表示，警察維護社會治安本來就是應盡的責任，但有時候不是警察可以扛得起，而是要市府、中央各單位協力合作。

侯友宜指出，警力不是改善治安唯一的方法，中央在警力調整上其實也碰到很多瓶頸，各地方也沒有寬裕經費來負擔警力，中央在警力長期規劃上，不要一下子缺很多警力、一下又過度警力不知道如何分配，中央應好好檢討。

媒體詢問對於在選舉倒數時刻民進黨頻打救黨悲情牌的看法，侯友宜表示，選舉只能打一種牌，就是「認真打拚務實牌」，選舉不用在那邊講一些傷心的「哭調仔」話，也不需要講「澎風」話，實實在在地說市民心裡要你做的事情最實在。（編輯：戴光育）1080310