蘇揆：人民不安居 就讓特種店業者不樂業

（中央社記者王鴻國新北10日電）行政院長蘇貞昌日前指示，酒店、夜店門口鬥毆，未有效處理，就撤換警察局長。他今天受訪強調，這一切的源起都是酒店及夜店一再生事，「你不讓人民安居，我就讓你不能樂業」。

蘇貞昌上午陪同民主進步黨三重立委補選候選人余天到三重力行市場掃街拜票，媒體詢及「酒店、夜店門口鬥毆，未有效處理，就撤換警察局長」的說法引起新北市長侯友宜等人的不同意見。

蘇貞昌表示，這一切的源起都是酒店、夜店一再生事，所以他講得很直白，能經營夜店及酒店者都不是普通人，「你不讓人民安居，我就讓你不能樂業」。

蘇貞昌指出，他對警察局長也講得很直白，他是看結果的，因此，門口站崗及電話查崗都不必，而是要讓業者真正做到不在店內販毒殺人，不在門口聚眾鬥毆，不讓泊車小弟把車鑰匙交給喝酒消費者，這些都是業者可輕易做到的事。

他也對高雄市長韓國瑜要讓鬼混政黨及政治人物下台的說法表示「同意」，誰在衝，誰在鬼混，比比看就知道。

媒體詢問對前總統馬英九有關年金改革批評的看法，他指出，馬英九在任內說年金不改就像火車墜崖，但只講不做，害台灣差點破產；小英政府認真做，要讓軍公教未來都能領到年金，希望大家多體諒，也讓大家看到誰為選票亂開支票，才是鬼混的政治人物及鬼混的政黨。（編輯：戴光育）1080310