侯友宜：治安不好應該我下台 不是警局長

「向新北市志工致敬」公益演唱會9日下午在新北市政府登場，市長侯友宜出席與會，致詞時感謝志工朋友長期為公益服務奉獻。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年3月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市長侯友宜今天表示，警察在治安的角色，治標比治本還多，但如果新北市治安做不好，應該是侯友宜要下台，不是叫警察局長下台。

行政院長蘇貞昌日前在治安會報指示，酒店、夜店門口鬥毆，未有效處理，就撤換警察局長。

侯友宜今天參加「向新北市志工致敬」公益演唱會後受訪表示，要不要撤換警察局長，不能單從單一鬥毆事件來看。

他說，警察局長當然有責任，但第一個負責的是首長，第二個警察局長。「治安做不好是侯友宜要下台」，而不是市警局長下台。地方與中央應並肩作戰，不能因為單一鬥毆事件就撤換警察局長。

新任新北市警局長陳檡文將於11日上任，接替市警局長胡木源升任國安局副局長的遺缺。陳檡文也已經在7日由警政署長陳家欽陪同拜訪侯友宜，對治安問題交換意見，交接當天將由侯友宜親自主持布達。（編輯：屈享平）1080309