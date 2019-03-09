特種店鬥毆頻傳 北市警規劃擴大臨檢勤務

（中央社記者劉建邦台北9日電）全台特種店近期發生多起鬥毆事件，行政院長蘇貞昌昨天宣示，不要低估他的決心和政府能力，台北市警局長陳嘉昌也率隊至中山區酒店宣導。警方今天說，近期將持續規劃臨檢勤務。

蘇貞昌日前在治安會報指示，酒店、夜店門口鬥毆未有效處理換局長。蘇貞昌8日受訪時再度宣示，他講的話，夜店老闆聽得懂、警察局長聽得懂，請不要低估他的決心與政府的能力。

台北市警察局今天發布新聞稿表示，警察局長陳嘉昌昨天深夜前往中山分局參加擴大臨檢勤務，更赴特種店進行宣導，陳嘉昌呼籲業者應加強自主管理，並建議業者可裝設金屬探測門或使用手持式金屬探測器過濾消費者。

陳嘉昌說，針對街頭聚眾鬥毆事件，警方必定採取強勢作為，業者若未主動通知或加強自主管理，仍發生鬥毆滋事，會結合第三方警政，以高強度臨檢及取締，貫徹宣示強烈執法決心。

此外，北市警局也要求各分局針對聚眾鬥毆滋事要嚴正執法，必要時應展現公權力等強勢作為，對於容易滋事特定行業等地點，應持續強力臨檢，包含轄區特種店較多的松山、北投、信義分局昨晚也陸續擴大臨檢。

北市警局表示，為持續淨化社會治安，各分局近期將會持續規劃擴大臨檢勤務。（編輯：卞金峰）1080309