徐國勇：有能力開夜店 就要有能力處理秩序

（中央社記者黃旭昇新北9日電）內政部長徐國勇今天表示，警察局長如果快速、有效處理酒店鬥毆事件，不但不必下台，還要記功。他向特種行業者喊話，有能力開夜店，就要有能力處理秩序，有鬥毆一定嚴格取締。

內政部長徐國勇今天陪蔡總統出席中華民國雲林同鄉會總會在新北市板橋舉行的理監事聯席會議。徐國勇會後接受媒體訪問時提到，如果夜店、酒店的酒客都已經喝醉酒，代客停車者還把鑰匙交給他，讓他醉醺醺的開車回去，難道酒店業者沒有道德責任嗎。

對於行政院長蘇貞昌要求，特種行業門前如果發生群眾鬥毆就會更換警察局長，徐國勇說，大家不要誤會蘇貞昌的意思。

徐國勇說，上個月台北市林森北路一家酒店發生鬥毆，中山分局的分局長立即率警處理，警員甚至開了4槍壓制，這樣的警察分局長不但不必下台，還記功。因為處置得宜、立即壓制。

徐國勇說，如果能夠快速、有效、確實處理，就是政府要的；如不能迅速處理，沒有效率、績效，讓鬥毆蔓延，那就表示執行不力，那當然要換警察局長。

新北市警局長將由陳檡文接任。徐國勇說，他已經與新北市長侯友宜溝通過，彼此交換意見的除了治安，還有中央與地方內政等多面向問題。（編輯：屈享平）1080309