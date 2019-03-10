是否參選立委 黃國昌：6月跟大家講

時代力量立委黃國昌（左2）10日下午出席時代力量基隆辦公室成立，對於媒體詢問是否參選下屆立委，他表示：「我到6月會跟大家講。」中央社記者王朝鈺攝 108年3月10日

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）時代力量基隆辦公室今天下午成立，時代力量立法委員黃國昌被問到是否參選下屆立委，他表示：「我到6月會跟大家講。」

黃國昌日前接受廣播節目「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪時，對於是否有意參選地方首長，他表示，「我對那件事完全不排斥，而且相當有興趣」。至於是否以新北市為主要戰場，黃國昌說，現在談選區都還太早，不要聽了專訪後，就說他要投入縣市長選舉，可能都太快。

時代力量基隆辦公室下午在安樂區安樂路2段成立，黨主席邱顯智、秘書長陳孟秀、黃國昌及時代力量立法委員徐永明都到場出席，活動結束後，媒體詢問黃國昌是否要參選下屆立委，黃國昌表示：「我到6月會跟大家講。」

黃國昌為新北市第12選區選出的立法委員，選區包括金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區，目前已有律師簡榮宗宣布參選下屆立委。

邱顯智受訪表示，去年議員選舉，時代力量在基隆提名一席陳薇仲順利當選，選後決策會就通過要在基隆設立辦公室，希望能深耕基隆，讓基隆優秀子弟透過時代力量平台進入公共政策領域，但基隆是否要在明年投入立委選戰，基本上還要仔細評估。

記者接著詢問，意思是明年立委選舉時代力量在基隆不一定會推派人選，他表示，時代力量會在3月組成選舉對策委員會處理提名問題，至於要在哪些地方提名及提名人選，會在選對會討論。（編輯：李錫璋）1080310