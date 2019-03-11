F-16V戰機可望明年底交機 國防部：媒體臆測

（中央社記者王承中台北11日電）媒體報導若美方批准，我方預算編列順利，第一架新造F-16V戰機可望在明年底交機。國防部發言人陳中吉今天表示，這都是臆測，美方到現在都還未對採購新式戰機的發價書有所回應。軍事專家也表示過於樂觀。

外傳空軍將向美方採購66架F-16V戰機，金額約新台幣3900億元。空軍司令部日前透過新聞稿表示，已循正式管道向美方提出新式戰機採購需求，以強化防空戰力，但因裝備型式不同，價格有所落差，將待美方回覆後再行議價。

根據聯合報報導指出，由於此次我方直接提出「發價書需求信函」（LOR for LOA），依據美國政府處理海外軍售（FMS）的規定，行政部門必須在4個月之內作出決策，預期6月底、7月初就會有結果。官員表示，依據目前洛克希德馬丁生產線狀況，若美方批准，我方編列預算也順利，第一架新造的F-16V，可望在明年底交機。

陳中吉晚間受訪表示，不管是F-16或F-35等戰機，都在國防部的考量之列，但媒體報導軍售案所需金額、交期，這都是臆測。國防部的發價申請書遞出後，還要等美方回應，但美方到現在都還沒有回應。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘受訪表示，就算目前洛克希德馬丁F-16戰機的生產線不像F-35戰機這麼緊，對於明年底就可以拿到新機，他認為是有點樂觀。目前連採購什麼型號的戰機、預算要分幾年攤提都不知道的狀況下，再加上陸方的反制，是否可以這麼快交機，他是打個問號。

軍情與航空網站主編施孝瑋則表示，他認為明年底交機是樂觀的一點，也太快了一點，不排除雙方針對軍售案磋商許久。他說，正常來講，大概是簽約後3年拿到第一架飛機的可能性比較大，按照一般軍售流程來看，明年底就可交機，實在是快了一點。（編輯：林沂鋒）1080311