韓國瑜道歉 菲代表：盼瑪麗亞風波就此打住

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）高雄市長韓國瑜日前用「瑪麗亞」形容菲律賓英語老師，隨後為此口誤表達歉意。菲律賓駐台代表今天表示，在韓國瑜公開道歉後，希望這件事情就此成為過去，讓雙方繼續推動合作。

韓國瑜日前在工商協進會演講時，回應業者提議引進菲律賓會說英語的白領人才時指出，這對台灣人心理衝擊大，「怎麼瑪麗亞變老師了？」。菲律賓駐台代表班納友（Angelito Tan Banayo）因此致函韓國瑜，表達「深感遺憾」；高雄市政府隨後發布聲明表示，韓國瑜對於使用「瑪麗亞」一詞正式表達歉意，也期待未來跟菲國多元的合作。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）今天發布新聞稿表示，在韓國瑜公開道歉後，「我們懇切希望這件事情就此止住，成為過去」，讓雙方持續推動進一步合作與友好關係。

即便社群媒體上仍對韓國瑜的言論有諸多議論，也激起部分菲律賓民眾的情緒，班納友說，他希望向韓國瑜表示對強化雙邊關係的支持。

MECO指出，台灣目前有約15萬名菲籍勞工，雖然大部分在工廠工作，但仍有些人能勝任英語教師的工作。另外，MECO目前也有提供使菲籍勞工成為英語教師的相關計畫。（編輯：鄭雪文）1080311