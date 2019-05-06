郭台銘參選總統 蔡明興：有決心從政不容易

（中央社記者劉麗榮台北6日電）鴻海董事長郭台銘宣布參選總統，富邦金控董事長蔡明興今天被問到怎麼看商人從政時表示，有這個意願他覺得很好，因為從政很辛苦，「我覺得他有這個決心很不容易。」

富邦金控與商業周刊舉辦的「2019霍華‧馬克斯經濟週期前瞻論壇」下午在台北萬豪酒店登場，邀請橡樹資本董事長及聯合創始人馬克斯（Howard Marks）來台演講，蔡明興、國發會副主委鄭貞茂、台大財務金融系教授邱顯比等人與會。

蔡明興會後被問到怎麼看商人從政，他說，有意願都覺得很好，因為從政很辛苦。媒體追問，是否會支持郭台銘，蔡明興笑笑沒有正面回應，表示沒有和郭台銘談過這個話題。至於是否支持郭董的決定，蔡明興表示，「我覺得他有這個決心很不容易」。

蔡明興致詞時談到，他因為投資關係認識馬克斯，馬克斯對於投資週期的觀察相當嚴謹，且洞悉景氣變化，創立橡樹非常成功。蔡明興也提到富邦人壽投資好幾個私募基金，年報酬率都有15%以上，他笑著對鄭貞茂建議，政府的外匯儲備應該交給他們（指馬克斯），有15%報酬率是滿好的。

最後談到中美貿易戰，蔡明興表示，美中已經談了7個月，談了很久，希望不要僵持太久。（編輯：蘇志宗）1080506