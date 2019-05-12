遏阻業者賣菸給未成年人 立委提案祭停業處罰

（中央社記者王揚宇台北12日電）民進黨立委李俊俋、無黨籍立委趙正宇等人提案修正菸害防制法，為遏阻不肖業者違法賣菸給未滿18歲者，若1年內經查獲3次以上者，要停止營業1個月以上1年以下。

本案目前待立法院社會福利及衛生環境委員會審查。

依據民進黨立委李俊俋、蔣絜安、陳曼麗及無黨籍立委趙正宇的提案說明指出，行政院衛生署國民健康局西元2017年執行的青少年吸菸行為調查研究顯示，國中學生吸菸率為2.7%，高中職學生則為8.3%；且調查顯示，各類販菸業者違法賣菸比率為31.8%，高達49.2%的未成年吸菸國中生至檳榔攤、傳統商店及便利超商買菸時未被店家拒絕，可見遏阻青少年吸菸機制果效不彰。

李俊俋說，菸害防制法明定任何人不得販售菸品予未成年人，但歷年來成效不彰，不僅青少年歷年吸菸率居高不下，且營業人違規販售菸品給未成年人比例也高。

李俊俋等人的提案說明表示，台灣的菸酒管理法對於販售菸品者非採許可制，無法僅吊銷其許可證，為有效遏止營業人販售菸品給未成年人，且累犯已不具備「營業上之可信賴性」，因此提案修法，要科予營業人較重的行政罰。

趙正宇表示，無論是傳統菸品還是新型態菸品，都有納管的必要，在買賣及管理上都應該進行規範，而關於青少年的吸菸行為，則更有嚴加管制的必要。

趙正宇認為，現行的菸害防制法雖禁止商家販賣菸品給青少年，然而現實情況是，青少年在菸品的取得上仍相當便利，菸害防制法的罰則過輕是導致法規無法落實的主因，若要確實杜絕，應從青少年取得菸品的源頭，也就是菸品販售的管道進行嚴格管制。

趙正宇說，這次提案是在菸害防制法增訂，屢次違規商家應停止營業的罰則，期盼能以加重菸品販售者責任的方式，來確實遏止青少年吸菸的行為。

現行菸害防制法第29條規定，違反同法第13條規定者，即任何人不得供應菸品予未滿18歲者，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰；李俊俋等人所提的修法版本為，在現行菸害防制法第29條條文中，增訂「1年內經查獲3次以上者，並停止其營業1個月以上1年以下」的條文。（編輯：楊凱翔）1080512 吸菸有害健康，未滿18歲請勿吸菸。