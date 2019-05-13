民進黨15日協調政見會與民調 蔡賴派代表出席

（中央社記者葉素萍台北13日電）民主進步黨總統初選，前行政院長賴清德挑戰總統蔡英文連任之路，民進黨中央今天已發出會議通知，邀請蔡賴陣營15日出席會議，討論政見發表會與民調相關事宜。

蔡總統陣營發言人阮昭雄今天受訪表示，已收到會議通知，蔡陣營將派代表出席，對於政見會與民調的意見，「進入協調之後再談」。

賴清德陣營發言人李退之受訪時也說，有收到會議通知，會派代表出席。至於民調方式，李退之說，希望按照原本公告機制走完，才符合運動家精神，現在手機民調被提出來，基本上，只要能夠真實反映台灣民意，公平公正的民調方法都可以拿出來討論，他們介意的是初選比賽的辦法不能邊選邊改。

李退之表示，如果未來總統初選要納入手機民調，要不要依照談定的手機民調方法，「把立委民調再做一次？」他們也擔心，「今天要改民調辦法，下次要不要再改別的？」手機納民調其實不用急於一時，下次選舉再來做也可以。

民進黨中常會1日決議，總統提名初選由5人小組繼續協調到5月22日，政見會及民調等相關時程，5月22日中執會通過後實施；政見會及民調應進行的各項事務性協調由組織部、新聞部、民調中心於5月22日前按所需時間提前開始協調完成。

民進黨中央幕僚今天已發出會議通知，邀請蔡賴陣營15日展開事務性協調工作；黨中央也提醒雙方陣營「代表要經過授權」，議程則是討論政見發表會、民意調查相關事宜。

民進黨內人士指出，這是「有範圍，但沒有方案的討論」，黨中央會提供基本資料與報告，但尊重雙方交換意見，不預設立場，也沒有任何草案。

黨內人士說，民調是否納手機，黨不預設立場，就看雙方代表是否有提，有無共識，能否做成結論。（編輯：謝佳珍）1080513