蔡總統問何謂避戰 柯文哲提孫子兵法

總統蔡英文要求台北市長柯文哲（圖）應說明清楚何謂「避戰」；柯文哲14日表示，為了回答蔡總統問題，特別研讀孫子兵法，「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城，如果打到攻城野戰，是最low的」。中央社記者張皓安攝 108年5月14日

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北市長柯文哲今天說，國家領導階層應以避戰為上，是以「孫子兵法．謀攻篇」中「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」為譜，如果打到攻城野戰，是最low的方式。

柯文哲下午出席「15家再造店家翻轉台北風貌 邀您一同加入『台北造起來』招募行列」活動，接受媒體訪問時做上述表示。

柯文哲批評總統蔡英文「親美抗中」外交策略，認為親美是主軸，但對中國大陸不需要採「草螟弄雞公」的對抗態度，指國家領導階層應以避戰為上；蔡總統要求柯文哲應說明清楚何謂「避戰」，並表示，台灣從來不是挑釁者。

對此，柯文哲說，「台灣不是（挑釁者），只有她是」，並說，為了回答蔡總統問題，特別研讀孫子兵法，「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城，如果打到攻城野戰，是最low的」。

而高雄市長韓國瑜接受電視台專訪時說，柯文哲在藍綠初選一片混亂時壯大自己，很有可能參加2020總統選舉，對此，柯文哲說，「就慢慢等，事實真相是，我也不知道」。

外界解讀，韓國瑜盼柯文哲參選是因自己能有利多，有媒體詢問柯文哲看法。柯文哲說，「平心靜氣地講，沉住氣，做自己該做的事就好」，有媒體再追問，是否認為韓國瑜此舉是「捧殺」，柯文哲說，他出道以來活到現在，捧殺對他都沒效。

柯文哲說，他採取「八段錦戰術」，每天打八段錦、做自己的事。

對於韓國瑜說若選上總統，將在高雄辦公，柯文哲反問「他是有上班沒上班也沒差是不是」，並要媒體不要再問他，因為「實在笑不出來」。（編輯：李錫璋）1080514