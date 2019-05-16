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向美採購40萬發穿甲彈 國防部：供新甲車使用

最新更新：2019/05/16 22:39

（中央社記者王承中台北16日電）國防部發言人陳中吉今天證實，確實向美國原廠購買40萬發的30公厘穿甲彈，以供國軍最新量產的30公厘鏈砲型雲豹八輪甲車使用，而該型甲車也將參與今年的漢光35號演習。

根據聯合報今天報導指出，國防部「中華民國駐美軍事代表團」在10日緊急公告，以限制性招標方式，向美商採購逾40萬發的30公厘穿甲彈，預算約新台幣34億元，得標廠商將在契約生效次日起540天內分2批交貨，標案在昨天上午開標，由美商Orbital ATK得標。

陳中吉接受中央社記者訪問時證實確有此事，他表示，國防部確實有向美國原廠購買30公厘穿甲彈，供國軍最新量產的30公厘鏈砲型雲豹八輪甲車使用。而今年的漢光35號演習，該型甲車也會參與30日在屏東滿豐射擊場舉行的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」操演。

國防部官員指出，30公厘鏈砲型雲豹八輪甲車今年正式投入量產，預計民國112年完成量產284輛。其所搭載的30公厘鏈砲的砲塔是向美商Orbital ATK採購的MK44鏈砲，相較現行的40公厘榴彈機槍車型，30公厘的鏈砲射速快，並具備反裝甲火力。（編輯：張均懋）1080516

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