更多編輯台推薦新聞：
美售台亞洲最強中輕型F-16V戰機 6大看點總整理
政治

美售台亞洲最強中輕型F-16V戰機 6大看點總整理

深圳先行示範區能否取代香港地位 港媒分析一次看
兩岸

深圳先行示範區能否取代香港地位 港媒分析一次看

影片／伯明罕田徑鑽石聯賽 鄭兆村奪隊史首面金牌
運動

影片／伯明罕田徑鑽石聯賽 鄭兆村奪隊史首面金牌

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

漢光彰化戰備道起降 國防部證實F-16V將參演

最新更新：2019/05/16 23:29

（中央社記者王承中台北16日電）國軍漢光演習月底即將登場，國防部發言人陳中吉今天說，經由「鳳展專案」改良的F-16V戰機，將會加入彰化戰備道起降操演，銘傳、逢甲軍艦、以及30公厘鏈砲型雲豹八輪甲車等新興兵力，也都會參與此次演習。

國軍漢光35號實兵、部分實彈演練預定27日展開，空軍F-16戰機、幻象2000戰機、IDF經國號戰機與E-2K預警機，將於28日在國道一號彰化戰備道起降，外界關切，F-16V戰機是否加入這次起降操演。

陳中吉在接受中央社記者訪問時證實，F-16V將參加今年漢光演習的彰化戰備跑道起降，去年加入海軍陣容的派里級銘傳軍艦、逢甲軍艦，以及國軍最新量產的30公厘鏈砲型雲豹八輪甲車等新興兵力，均將參與此次演習。

空軍正在進行代號「鳳展專案」的F-16A/B戰機升級專案，共編列新台幣1296億元持續性預算，民國108年度預算約91.7億元；本案由漢翔與美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員進行升級，國軍現有的144架F-16A/B，計畫在112年全數升級為F-16V。

鳳展計畫最大改良，是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標；另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓舊款F-16的戰力大躍進。

為配合漢光演習，高公局公告，國道1號南下車道將在26日晚上10時至27日上午6時、27日晚上10時至28日中午12時，28日晚上10時至29日上午6時，共3個時段封閉；北上車道，則在5月27日晚上10時至28日中午12時封閉，管制範圍從彰化交流道至員林交流道（含埔鹽系統交流道）。（編輯：陸倩瑤）1080516

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報