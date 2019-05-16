漢光彰化戰備道起降 國防部證實F-16V將參演

（中央社記者王承中台北16日電）國軍漢光演習月底即將登場，國防部發言人陳中吉今天說，經由「鳳展專案」改良的F-16V戰機，將會加入彰化戰備道起降操演，銘傳、逢甲軍艦、以及30公厘鏈砲型雲豹八輪甲車等新興兵力，也都會參與此次演習。

國軍漢光35號實兵、部分實彈演練預定27日展開，空軍F-16戰機、幻象2000戰機、IDF經國號戰機與E-2K預警機，將於28日在國道一號彰化戰備道起降，外界關切，F-16V戰機是否加入這次起降操演。

陳中吉在接受中央社記者訪問時證實，F-16V將參加今年漢光演習的彰化戰備跑道起降，去年加入海軍陣容的派里級銘傳軍艦、逢甲軍艦，以及國軍最新量產的30公厘鏈砲型雲豹八輪甲車等新興兵力，均將參與此次演習。

空軍正在進行代號「鳳展專案」的F-16A/B戰機升級專案，共編列新台幣1296億元持續性預算，民國108年度預算約91.7億元；本案由漢翔與美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員進行升級，國軍現有的144架F-16A/B，計畫在112年全數升級為F-16V。

鳳展計畫最大改良，是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標；另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓舊款F-16的戰力大躍進。

為配合漢光演習，高公局公告，國道1號南下車道將在26日晚上10時至27日上午6時、27日晚上10時至28日中午12時，28日晚上10時至29日上午6時，共3個時段封閉；北上車道，則在5月27日晚上10時至28日中午12時封閉，管制範圍從彰化交流道至員林交流道（含埔鹽系統交流道）。（編輯：陸倩瑤）1080516