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陳時中抵日內瓦 將與美日衛生部長會談

最新更新：2019/05/18 21:01
衛福部長陳時中（左3）18日抵達日內瓦，登上外館準備的TAIWAN CAN HELP專屬車輛，宣示「世衛行動團」正式啟動。中央社記者戴雅真日內瓦攝　108年5月18日
衛福部長陳時中（左3）18日抵達日內瓦，登上外館準備的TAIWAN CAN HELP專屬車輛，宣示「世衛行動團」正式啟動。中央社記者戴雅真日內瓦攝　108年5月18日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦18日專電）衛生福利部長陳時中今天率領「世衛行動團」抵達日內瓦，他表示，今年對與美國、日本等國衛生部長會談抱很大期待，希望能有更多實質成果。

此外，他也將於20日召開國際記者會，說明台灣立場。

第72屆世界衛生大會（WHA）5月20日到28日在瑞士日內瓦舉行，陳時中一行在日內瓦時間今天中午約11時（台北時間17時）抵達，下機後接受中央社訪問。

針對是否將與美、日等理念相近國家衛生部長會談，他說這次對與美、日等理念相近國家部長會談抱很很大期待，也盼除了雙邊會談場次增加外，希望在會談的深度與實質面能有更多成果，他將傳達的訊息是只要能做到的，台灣都願意一起來貢獻。

他說，台灣雖然連3年未能受邀出席WHA，在爭取過程中很辛苦，但有很多國家支持台灣，在這過程中能帶來很大意義，至於屆時雙邊會談能達成何種合作需要臨機應變。

此外，陳時中也將在5月20日WHA開幕當天召開國際記者會，屆時也會向國際說明台灣的訴求及立場。

WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，以決定WHO政策方向。從2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，台灣連3年再度未能獲邀參與。（編輯：高照芬）1080518

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