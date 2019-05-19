旅日僑胞東京遊行 挺台灣參加WHA[影]

旅日台僑團體組成的「全日本台灣連合會」19日在東京舉辦遊行，籲請各界支持台灣參加WHA。全台連會長趙中正（前排右3）、駐日副代表蔡明耀（前排右2）、駐日代表處橫濱分處處長張淑玲等人走在遊行隊伍最前排。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月19日

（中央社記者楊明珠東京19日專電）第72屆世界衛生大會（WHA）明天起將在瑞士日內瓦舉行，台灣連續3年未獲邀參加，旅日台僑團體組成的「全日本台灣連合會」今天在東京遊行，籲請各界支持台灣參加WHA。

繼日本外務大臣河野太郎8日推文，表達日本支持台灣以觀察員身分參加WHA。同一天下午外務省發言人大菅岳史在記者會上重申日本盼台灣能以某種形式參加世衛大會。285名日本國會議員加入的日華議員懇談會（日華懇）16日發表決議文，支持台灣參與WHO後，旅日僑胞19日也走上街頭。

由全日本台灣連合會（全台連）會長趙中正發起的這場籲請各界支持台灣參加WHA的遊行活動今天上午10時30分從東京新宿中央公園水之廣場出發，經過青梅街道、新宿車站南口到新宿三丁目新宿公園結束，活動歷時近一個小時。

遊行隊伍由趙中正、駐日副代表蔡明耀、駐日代表處橫濱分處處長張淑玲等人走在第一排，參與遊行的人士除了大東京地區的僑胞之外，也有來自橫濱、靜岡、茨城等的僑胞，還有長期對台灣友好的日本人士。

隊伍中可看到有人手中舉著大旗，小國旗、扇子或拉著橫幅，上面用英文寫著請支持台灣參加WHA，Health for All、TAIWAN CAN HELP等標語。

遊行來到終點站新宿公園時，蔡明耀拿起大聲公帶領大家喊出台灣要加入WHA的心聲。

蔡明耀接受媒體採訪時表示，今天有來自關東地區的僑胞以及支持台灣參加WHA的日本友人等約300至400人聚集，為台灣要參加WHA發聲，他內心非常感謝。

蔡明耀表示，日本從2003年就非常支持台灣參加WHA，大約去年或前年起，支持台灣的聲音已從美國、日本，擴大到與台灣理念相近的國家，包括澳洲、英國、法國、德國等支持台灣參加WHA。

他說，這主要是因為防疫不能有空缺，而且台灣參與WHA絕對是會對世界衛生帶來非常大的貢獻，一旦台灣發生了防疫的缺口，鄰近國家可能受災，因此期盼全世界所有國家，都應重視台灣參加WHA的重要性，早日讓台灣加入世界衛生體系，以共同保護世界上所有人員的健康安全。

全台連會長趙中正告訴媒體，看到今天有很多人來參加這場籲請各界支持台灣加入WHA的活動，感到很滿意。

他說，這活動的主要目的是要讓大家知道，台灣有意願、有責任、有權利參加世界衛生組織，因為疾病不選人或選國家，疾病是無國界的，國際社會不應忽視台灣的健康基本人權。「今天的活動是為台灣人爭取權利，台灣人也要負很大的責任，貢獻世界和平與衛生，這是我們的目標。」

媒體也關切國際社會力挺台灣參加WHA的聲音似乎特別大，但儘管如此台灣還是未能獲邀參加WHA，是否還有其他的辦法？

趙中正表示，要再接再厲持續爭取，直到台灣能參加WHA、WHO（世界衛生組織）。

他認為，這件事不能中途而廢，台灣一定要把心願傳達給世界上的人們知道，相信大家會了解台灣的苦情、心情，會更幫助台灣。（編輯：高照芬）1080519

第72屆世界衛生大會（WHA）5月20日到28日在瑞士日內瓦舉行，台灣連3年未獲邀參加，旅日台僑團體19日在東京辦遊行，籲請各界挺台灣參加WHA。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月19日

旅日台僑團體「全日本台灣連合會」19日在東京新宿舉辦籲請各界支持台灣參加WHA的遊行，可看到有人手中舉大旗，小旗、扇子或拉著橫幅，上面用英文寫請支持台灣參加WHA的標語。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月19日