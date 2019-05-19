同婚軍人 確定可報名11/15陸軍集團結婚

（中央社記者游凱翔台北19日電）立法院17日三讀通過同婚專法。國防部發言人陳中吉今天表示，國防部依法行政，因此同婚袍澤可報名陸海空軍將舉辦的集團結婚；陸軍確定於11月15日舉行、空軍暫定10月26日、海軍則尚未確定。

台灣婚姻平權運動歷經大法官釋憲與公投等階段，立法院會17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家，司法院釋字第748號解釋施行法自108年5月24日施行。

陳中吉接受中央社記者訪問時表示，國軍依法行政，法怎麼規定，國軍就怎麼做，因此同婚的袍澤可報名陸、海、空三軍下半年所舉辦的集團結婚，但目前不會刻意調查同婚袍澤的人數，只要是經合法登記，都可參加。

軍方人士接受中央社記者訪問則表示，目前陸軍已發布集團結婚的實施規定，日期為11月15日；空軍暫定10月26日；海軍則尚未確定。因此，目前同婚袍澤確定可在11月15日參加陸軍所舉辦的集團結婚。

軍方人士也指出，對於同婚之後的福利，將比照一般婚姻（異性婚姻）的規劃，不會有任何差異。他舉例，前美國總統歐巴馬對於同性婚姻在軍中的政策，是「秘而不宣」，採不贊成也不反對；現任總統川普上任後，除了變性者之外全部開放，也採支持態度，而國軍對於軍中同性婚姻，完全遵照國家法律。

軍事專家、軍事連線雜誌主編陳維浩接受中央社記者訪問則認為，包括福利、金錢補助等問題，由於分配的人數增加，勢必會影響預算等資源分配，國軍應對於後續所衍生的問題預先規劃。（編輯：李信寬）1080519