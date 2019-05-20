WHA開幕前 駐義代表投書義媒籲挺台參與

(中央社記者黃雅詩羅馬20日專電)第72屆世界衛生大會（WHA）今天開幕，駐義代表李新穎18日投書義大利媒體「自由意見報」（Ｌ'opinione delle liberta），呼籲支持台灣與會。

李新穎表示，當今世界高度聯通，因為國際貿易和運輸增加，每天有成千上萬的人與貨物在全球流動，因此疾病、流行病也可以輕鬆地跨國界流動，不受國家邊界或政治原因限制。

李新穎說，很不幸地，中華民國僅因政治原因遭排除於WHA之外，台灣原本從2009年開始，可以作為觀察員參與世衛大會，但自2017年起遭禁止出席，無法與世界衛生組織（WHO）接觸並分享最新的醫療防疫資訊。

李新穎表示，台灣是一個醫療環境先進的國家，今年是實施全民健康覆蓋第24週年，台灣全民健保在2017年經濟學人的調查中，排名全球第14位；在彭博財經2018年的醫療保健效率排名中，排名全球第9。

李新穎表示，台灣衛福部在過去24年建立了很完整的醫療數據庫，為數千名海內外醫界人士提供培訓課程或獎學金，也累積許多風災、地震的醫療救援經驗，台灣一直積極尋求和國際分享一流的醫療資訊，卻因政治阻撓，台灣遭剝奪參與WHA並做出貢獻的機會。

李新穎指出，世界衛生組織憲章強調健康是每個人的基本權利，不分種族、宗教、政治觀點或社經條件，台灣是一個有價值又可靠的合作夥伴，台灣可以幫助世界實現2030年全民健康覆蓋的目標。

李新穎在結論引用聯合國第70/1號決議當中，談到邁向2030年永續發展目標（SDGs）的一段話，「在進行這段偉大旅程時，保證不會有任何人被落下。」他希望各國在考量台灣參與WHA時，這樣的精神也能確實被落實。（編輯：馮昭）1080520