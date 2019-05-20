吳敦義：蔡總統3年施政成績單 各面向都不合格

總統蔡英文執政3週年，國民黨主席吳敦義（中）20日召開「蔡政府施政3週年總檢討」記者會，吳敦義表示，民進黨在各面向都交出不合格成績單，盼蔡總統在109年1月11日前將功贖罪，國民黨重返執政必建立公益和諧的社會。中央社記者郭日曉攝 108年5月20日

（中央社記者余祥台北20日電）國民黨今天大陣仗召開「蔡政府執政3週年施政總檢討」記者會，主席吳敦義表示，民進黨在各面向都交出不合格成績單，盼總統蔡英文在明年1月11日前將功贖罪，國民黨重返執政必建立公益和諧的社會。

國民黨今天舉行「蔡政府執政3週年施政總檢討」記者會，智庫及立法院黨團成員皆出席，針對內政及法治、經濟及環境、外交國防及兩岸、社會及庶民感受等4大面向進行總評。

國民黨認為，民進黨表面訴求公平正義，實質卻是採兩套標準，標榜非核，卻重啟核二，當選時說「謙卑、謙卑、再謙卑」，選後變成國會多數暴力、唯綠是從。

國民黨表示，民進黨3年執政下，中選會、黨產會、促轉會、內政部、教育部都淪為特務廠辦、政治打手，獨立機關成為笑話；蔡政府推動針對性、選擇性軍公教年改，違反法治原則、打擊軍公教士氣。

國民黨更提出兩黨執政的重要數據比較，國民黨2008年至2015年執政時，經濟成長率平均2.83%，世界競爭力平均排名為11.5名；而民進黨執政的2016年至2018年，經濟成長率平均2.4%，2018年世界競爭力落至17名。

國民黨執政簽訂3個自由貿易協定（FTA），包括ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）、紐西蘭、新加坡，都是台灣的主要貿易夥伴，但民進黨執政時期，僅簽訂2個FTA，包括巴拉圭和史瓦帝尼，兩國與台灣的貿易量極低，對經濟幾無貢獻。

觀光數據方面，國民黨執政時國際來台人數成長率平均為14.06%，2015年觀光外匯收入新台幣4589億元、觀光總收入8200億元，但民進黨執政後，國際來台人數成長率平均僅1.97%，2017年觀光外匯收入剩3749億元、觀光總收入7800億元。

在公司解散、撤銷和廢止家數年增率方面，國民黨執政時平均為-6.4%，民進黨執政時則平均為10.82%；邦交國損失方面，國民黨執政8年斷交1國，民進黨執政3年斷交5國。

吳敦義指出，國民黨用客觀、實際的數據跟外界說明，民進黨執政3年來在各面向都交出不合格的成績單，明年1月11日以前，希望蔡英文政府能好好表現、將功贖罪，不要讓公司行號倒閉的數量那麼多、不要說要維持兩岸現狀卻變成僵局、不要讓國際空間繼續萎縮。

吳敦義強調，上半場九合一選戰國民黨打得不錯，下半場非常重要，國民黨若重返執政將重建好的政府，建立繁榮均富的社會。他更提到，蔡政府執政3年就3件分屍案，多麼殘酷，國民黨重新執政，一定要跟過去執政時一樣，建立公益和諧的社會，沒有殘酷、暴虐分屍案件的發生。

此外，國民黨立院黨團也展示蔡政府3週年失政回顧月曆，逐月標示蔡總統執政3年期間的種種「失政」作為，在明年1月的月曆上，特別在11日投票日上標註「掰」字，提醒全民務必要用選票讓民進黨下台。（編輯：楊玫寧）1080520