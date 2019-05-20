外交部：尊重友邦以不同方式挺台參與WHA

（中央社記者顧荃台北20日電）友邦瓜地馬拉及尼加拉瓜未提案要求世界衛生組織（WHO）邀請台灣參加世界衛生大會（WHA），外交部發言人李憲章今天說，尊重與感謝友邦選擇以不同方式支持台灣。

第72屆世界衛生大會（WHA）20日揭幕，世界衛生組織（WHO）公告，已收到14個國家提案，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」列入議程，17個友邦中瓜地馬拉及尼加拉瓜並未提案。

外交部透過新聞稿表示，友邦馬紹爾群島、吉里巴斯、帛琉、聖露西亞、吐瓦魯、海地、貝里斯、史瓦帝尼、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯、索羅門群島、巴拉圭、宏都拉斯及聖文森，分別向WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，已獲WHO列入本年WHA議程補充項目。

外交部表示，對於友邦無懼壓力，堅定幫助台灣的友誼與熱忱，外交部表達誠摯感謝。

至於友邦中，瓜地馬拉及尼加拉瓜並未提案，李憲章表示，外交部全力洽請友邦及理念相近國家支持台灣參與今年WHA，對友邦選擇以不同方式支持台灣，表示尊重與感謝。

外交部說，友邦在致譚德塞的信函中指出，台灣自106年起，即未獲邀以觀察員身分參與WHA，不僅損及台灣人健康權利，也造成全球衛生安全體系的嚴重漏洞。排除台灣將嚴重損及WHO整體效率及其全體會員的利益，更將危害全人類的健康。WHO應該承認台灣人民與全球人民均應享有平等參與全球醫衛體系的權利。

外交部指出，台灣的醫衛成就及協助達成WHO「全民均健」（Health for All）目標的決心及能力，已經廣獲國際社會認同及肯定。今年台灣獲得空前的國際支持，就是最好的證明。

外交部再次重申，台灣就是台灣，中國政府既然未曾對台灣行使一日管轄權，就無權、也無法在WHO代表台灣；只有台灣經民主程序選出的政府，才能在WHO中代表台灣2300萬人民，並為其健康負責。

外交部呼籲WHO秘書處仔細聆聽國際社會支持台灣的強大聲音，摒棄政治考量，及早接納台灣完整無礙參與各項會議、機制及活動，才能確保「全民健康覆蓋─不遺漏任何人」的目標早日實現。（編輯：林沂鋒）1080520