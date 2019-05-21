王金平：台灣開放與世界結合 是另一安全方式

前立法院長王金平（右）21日在立法院辦公室會見到訪的美國國防部前副部長伍佛維茲（右2）、美國陸軍前副參謀長金約翰（左2）及美台商會會長韓伯儒（左）時提及，台灣一定要開放，與世界緊密結合，這也是除了國防以外，對台灣安全的另一種方式。（王金平辦公室提供）中央社記者范正祥傳真 108年5月21日

（中央社記者范正祥台北21日電）前立法院長王金平今天會見到訪的美國國防部前副部長伍佛維茲一行時表示，他主張台灣一定要開放，透過改變制度、鬆綁法規，與世界緊密結合，這也是除了國防以外，對台灣安全的另一種方式。

王金平在立法院辦公室會見伍佛維茲（Paul Wolfowitz）、美國陸軍前副參謀長金約翰（John M. Keane）及美台商會會長韓伯儒（Rupert Hammond-Chambers），推崇訪賓成就，歡迎到訪。

王金平指出，國防要靠三樣，包括全民團結一致的愛國心、正確的國防戰略，以及買對的武器。

他說，希望美國能支持簽署台美自由貿易協定。在潛艦國造方面，也希望美國能提供台灣聲納、通訊和武器設備等，讓潛艦國造能順利推動。美國也能幫助台灣制定精確的國防戰略，並且提供最有用、合理價格，以及符合台灣需要的武器裝備。

王金平指出，台美人民感情非常深厚，美國在外交、軍事和國防上都給予台灣最重要的支持，台灣的穩定發展也能成為國際上自由民主的最佳模範，所以台灣一定要友美、友日、友中。

他說：「友美我們做到了，友日有增無減，友中是我們未來期待且努力的方向。」

另外，王金平也告訴訪賓，他主張台灣一定要開放、開放、再開放，透過改變制度、鬆綁法規，開放金流、人才流、技術流、物流等各項投資，讓世界的大公司都能將總部移到台灣來，台灣也能走出去，與世界緊密結合，這也是除了國防以外，對台灣安全的另一種方式。

表態參選2020年總統的王金平說，民進黨的大陸政策要怎麼演變，「我們無從預料」，不過只要國民黨重新贏得執政，一定會維持與美國的關係，並且改善兩岸關係。

晤談過程中，王金平也向訪賓指出「一中各表」與「一國兩制」的差別，他說，現在中國大陸是共產制度，逐漸轉變為市場經濟的社會主義制度，台灣是自由民主的制度，兩岸本來就是兩個制度，但對於一國的定義彼此認同不一樣，「對岸認為是中華人民共和國，我們認為是中華民國」。

王金平說，兩岸憲法對於主權定義完全重疊，「這個需要我們國內先取得共識」，然後才能公平、對等有尊嚴的與大陸坐下來談，談出兩岸都能接受的結論。（編輯：張均懋）1080521