挺同婚藍委恐遭撤銷提名 王金平：挑起對立不好

前立法院長王金平（左）22日現身華南金控盃全國少棒錦標賽比賽現場，受訪時對於有國民黨中常委提議，撤銷7名為同婚專法投同意票的立委提名一事表示，王金平說，撤銷提名較嚴重，投完票就過去了，挑起對立也不好。中央社記者謝佳璋攝 108年5月22日

（中央社記者楊啟芳台北22日電）前立法院長王金平今天到新生公園棒球場為台東縣加油。對於國民黨中常委提議撤銷7位為同婚專法投同意票的立委，王金平表示，撤銷提名較嚴重，投完票就過去了，挑起對立不好。

立法院17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，有7名國民黨籍立委投下同意票，因此國民黨中常委員擬提案，撤銷這7名立委的提名。王金平表示，「撤銷提名我想比較嚴重，因為這是具有非常爭議性的專法，每個人、每個委員，都有他自己的理念，或者是立場。」

王金平也說：「這個投完票就過去了，最主要還是要看未來，讓社會大家能夠平心靜氣地繼續進行溝通、進行協調，讓社會和諧安定比較重要，現在挑起對立也不好。」

另外國民黨規劃7月的初選全民調，在對比式題型納入台北市長柯文哲，王金平指出，「今天柯P不是講說，如果納他進去，是一個笑話，所以有新的因素出現，希望黨中央再做一個重新討論，我沒有反對，只是黨中央要針對事實，去做重新考慮。」

王金平今天現身新生公園棒球場為以豐田國小為主體的台東縣加油，王金平說明，2017年U12世界少棒賽時，曾去台南看過以台東為主體的中華隊，前陣子王金平去台東時，也特別到豐田參加棒球活動，擔任投手。

王金平也提到豐田校長方穎豐，「很感佩方校長，可以說非常有愛心，非常有他訓練的方法，有時候學校宿舍不夠，把選手帶回到自己家照顧，一方面照顧他們生活，二方面訓練他們的球技，第三方面也給他們最好的品格教育。」（編輯：吳協昌）1080522