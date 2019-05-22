沒有卡韓 行政院：歡迎韓國瑜到院會講清楚

（中央社記者顧荃台北22日電）高雄市長韓國瑜抗議中央卡大林蒲案，行政院發言人Kolas今天在臉書發文表示沒有卡韓，她說，「卡韓？韓市長，院會好久不見，要不要來開個會，畢竟大家都在」。

韓國瑜昨天在議會質詢中，抗議中央卡大林蒲案。中國時報報導，韓國瑜說，大林蒲遷村案在他就任後，只開過1次會，他要直接到大林蒲和居民一起開直播，呼籲中央不要一直「卡高雄」。

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）今天在臉書發文表示，行政院與經濟部對大林蒲的轉型早有規劃，從來不曾在選前刻意「跑到大林蒲」亂開支票，韓國瑜上任後，行政院各部會也與高雄市府溝通良好，「韓市長在說什麼？」韓國瑜說的這些都與事實不符。

Kolas指出，大林蒲案，從前院長林全、賴清德，到現任院長蘇貞昌，經濟部一直都主動積極聯繫高雄市政府。一個佔地超過300公頃、上千億的大案子，不但牽涉石化產業發展，且影響多戶家庭的遷村案，都是經濟部主動出擊，多次主動召集會議盯進度，把錢送上。高雄市政府相關局處的確也有與經濟部充分合作，總之進度正在一路往前推。

Kolas也以交通建設為例指出，從賴清德到蘇貞昌，小港-林園延伸線已給高市府840萬做路線規劃評估報告。前瞻計畫又給市府8500萬，其中5000萬做屏東延伸線可行性研究，3500萬做黃線綜合規劃。

她表示，經濟部、交通部都有詳細的公文往返、開會紀錄。「卡韓？韓市長，院會好久不見，要不要來開個會，畢竟大家都在」。（編輯：林淑媛）1080522