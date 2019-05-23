傳索國多位議員要求與中建交 吳釗燮：假消息

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）傳出太平洋友邦索羅門群島多位國會議員要求索國政府轉與中國建交。外交部長吳釗燮今天重申，台索邦誼「沒有問題」，索國媒體報導有多位國會議員要求與北京建交是「假新聞」。

吳釗燮今天列席立法院外交及國防委員會報告「美歐不承認中國具備市場經濟地位，我國之立場與因應作為」，並備質詢。國民黨籍立委江啟臣、呂玉玲等人關切台索邦交議題。

吳釗燮重申，跟索國的邦交「沒有問題」。有關索國當地媒體報導，索國22位國會議員要求索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）與中國建交，「這是假新聞」；外交部駐索國人員已向許多國會議員了解，對方表示「絕對沒有這回事」。

他說，有許多假新聞在國際流動，已造成困擾。他並表示，與索羅門的邦交沒有問題，索國官員也有在世界衛生大會（WHA）會議中，為台灣發聲。

不過，吳釗燮也指出，索國國會裡面有少數親中的國會議員，希望跟中國改善關係。

此外，美國在台協會（AIT）今天也在臉書發文再度表達支持台灣國際參與。AIT貼文指出，上週國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，國務院主管政治事務的國務次卿赫爾（David Hale）與蘇嘉瓦瑞通電話，兩人談到和其他民主國家合作的重要性，如澳洲、紐西蘭、日本和台灣，以促進一個自由且開放的印太地區。

另外，江啟臣問及，美國總統川普（Donald Trump）日前與帛琉、密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島的總統在華府會面，其中帛琉、馬紹爾是台灣的友邦，背後代表的意義為何。

吳釗燮說，這表示美國重視太平洋地區。另外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與他們見面時，也有提到與台灣維持邦交的重要性，看的出來美國與台灣在太平洋地區的利益高度重疊。（編輯：林興盟）1080523