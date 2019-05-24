柯文哲要申辦2030亞運 盼借鏡東京奧運

台北市長柯文哲（左）表示，要辦公元2030年亞洲運動會，他24日拜會東京奧林匹克運動會組委會副會長遠藤利明（右），了解東奧籌備情形以作為借鏡。（台北市政府提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年5月24日

（中央社記者梁珮綺東京24日專電）台北市長柯文哲說，要辦公元2030年亞洲運動會，才能讓台灣走出去。他今天拜會東京奧林匹克運動會組委會副會長遠藤利明、東京都知事小池百合子了解東奧籌備情形以做為借鏡。

柯文哲23日到26日前往日本參訪，中午參拜東京媽祖廟，下午將拜會日本奧委會。

柯文哲接受媒體聯訪表示，以辦理2017年台北世界大學運動會經驗，國際大型運動賽事如果急就章、沒好好規劃，對都市長遠布局不好。日本這次辦奧運從申請到著手等花了10年，重點不在辦運動會，而是大規模思考全盤都市計畫。

他說，如果真要辦亞運，東奧是最好範本，「我也跟她（小池百合子）說，你們辦完（東奧）以後，所有資料要跟妳討一份」。

參與柯文哲和遠藤利明會面的人士表示，在柯文哲表明希望申辦亞運後，對方就東奧籌備經驗給予幾個建議，如促進觀光發展、科技推廣、發展新運動項目及無障礙社會等。

台北市政府副發言人陳冠廷表示，柯文哲禮貌性拜會小池百合子20分鐘，雙方觸及防災與奧運等議題。（編輯：李明宗）1080524