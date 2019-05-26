賴清德：總統不便出席29日中執會 我也不會去

前行政院長賴清德（左2）26日前往台中高美溼地參訪並接受媒體訪問，對於民進黨29日將召開中執會討論總統初選，他說，「現在看起來，總統以工作繁忙，不便出席，所以我也不會出席中執會」，請中執會考量民主的精神及進步價值做出最好的決定。（賴清德辦公室提供）中央社記者葉素萍傳真 108年5月26日

（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨29日將再開中執會討論總統初選相關事宜。前行政院長賴清德今天說，總統蔡英文工作繁忙不會出席，那他也不會出席，請中執會考量民主精神及進步價值做出最好決定。

蔡總統、賴清德投入民進黨總統初選。民進黨22日中執會討論總統初選日程及民調，但無共識散會。民進黨29日將再召開中執會討論總統初選相關事宜，黨中央開會通知註明邀請總統初選候選人代表或本人。

蔡總統陣營發言人阮昭雄日前已表示，總統以國務為優先，當天原則上將推代表前行政院副院長林錫耀出席。

賴清德今天前往台中高美溼地參訪並接受媒體訪問。

賴清德表示，黨中央有發文邀請，如果雙方都願意在黨中央見面，他當然配合，「現在看起來，總統以工作繁忙，不便出席，所以我也不會出席中執會」，請中執會考量民主的精神及進步價值做出最好的決定，讓民進黨既和諧又團結，打贏明年的選戰。

對於有消息傳出要召開全代會採徵召方式產生人選，賴清德表示，現在初選已經2個多月，各方面的消息都有，「原則上，我對民進黨還是有信心」，民進黨之所以得到人民長期來支持，完全是因為推動民主和履行進步價值，如果有辦法守住民主的精神和進步的價值，才能繼續得到人民的支持。

媒體也詢及，已在初選，蔡總統是否應該請假，賴清德沒有評論。至於，總統在外交上有進展得分，賴清德會不會有壓力，賴清德說，蔡總統的努力得到外交成果，對國人有幫助，他要肯定及感謝蔡總統。

另外，媒體問到鴻海董事長郭台銘拋象徵性募款，募多少回饋多少。賴清德表示，「這我們絕對做不到的啦，不要說回饋多少，他10倍回饋、100倍回饋、1萬倍回饋他也有辦法，這個我們沒有辦法比照啦！」

賴清德說，過去民進黨同志的從政都是得到基層民眾協助，大家都是專業的政治工作者，沒有其他事業，一旦得到民眾支持，都非常努力專心把工作做好，希望國家社會能持續進步。

賴清德今天由前台中縣長廖永來陪同參訪高美溼地，賴清德認為，高美溼地和台灣其他溼地保護都面臨同樣問題，高美溼地1年有300萬人次參觀旅遊，人潮多了，卻沒有管理和運用；未來他會持續關心，以高美溼地作案例，全台需要協助的溼地，將盡力保護同時創造效益。

賴清德進一步說明解決之道，第一，成立公部門管理中心，有計畫做調查研究，同時提出計畫，甚至生態保護區外的建設行為，也要一併考慮是否會影響生態保護區。第二，公部門的管理中心成立後，要有永續性的管理原則，政府部門、專家學者、地方團體及居民，共同參與討論，才不會有民意落差。第三，效應必須顯現出來，每年300萬人次，卻沒有帶來地方助益，非常可惜，要兼顧環境保育和經濟發展。（編輯：林興盟）1080526