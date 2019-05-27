酒駕修法 蘇嘉全：盼立院31日優先處理

（中央社記者王揚宇台北27日電）立法院長蘇嘉全今天主持朝野協商，對於酒駕加重刑責修法議題，出席立委對於酒駕致死是否可處死刑等爭點並無共識；蘇嘉全建議，酒駕議題全民關注，希望院會31日議程，優先將其列為第1案處理。

現行刑法規定，駕駛動力交通工具有酒駕（吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上）、服用毒品等情況，導致不能安全駕駛，可處2年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以下罰金。若是致人於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。

酒駕事件頻傳，社會輿論沸騰，行政院、司法院提出的修法版本為，酒駕累犯致死可處無期徒刑或7年以上有期徒刑；另外也增訂第4項，即酒駕致死或致重傷若是故意造成，可比照刑法殺人罪或傷害罪，意即酒駕故意殺人，最重可比照殺人罪判死刑。

蘇嘉全今天主持黨團協商，討論酒駕加重刑責等議題，包括行政院、司法院的版本在內，共有35案。朝野立委對於酒駕致死、致傷，或酒駕再犯致死、致傷等，都各有立場，經討論後並無取得具體共識。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞認為，酒駕致死是社會關注議題，這也是讓一個家庭的受損，在目前沒有廢死的狀況下，要給法官一定的裁量權。

國民黨立法院黨團總召江啟臣說，行政院所提的修法版本，關於比照殺人罪判死刑部分，看不到邏輯在哪裡；修法不應該分初犯、累犯，而是連一次犯罪的空間都不能有。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，時力提出的版本不是只有談刑度，也規範懲罰性損害賠償、沒收及減輕其刑規定，希望透過具體條文讓受害者家屬更有保障。

民進黨立委周春米說，行政院、司法院會銜版針對再犯部分，如果是致人於死，不論過失輕重情節，最輕本刑就是7年起跳，應符合罪責相當法理。

蘇嘉全說，社會大眾關注酒駕修法議題，如果大家因為沒有協商結論、沒有辦法在這會期通過，人民一定會對立法院失望，建議31日的院會議程，優先審議今天討論的刑法修法，即將酒駕列為討論事項第1案。

此外，今天的朝野黨團協商，也討論關於研商各黨團推薦代表組成「財團法人公共電視文化事業基金會第7屆董、監事審查委員會」案及時代力量黨團提議「第9屆第7會期延會」案。

在公視董、監視審查委員會部分，經討論後，蘇嘉全裁示，按慣例，依政黨比例，分別由民進黨團推舉9人、國民黨團推舉4人、時代力量黨團與親民黨團各推舉1人代表組成；蘇嘉全也說，請各黨團於5月30日下班前將名單送至議事處彙整，以利31日提報院會。

至於延會部分，經討論，因為民進黨團不同意，蘇嘉全裁決不延會。民進黨立法院黨團總召柯建銘解釋，反對延會是考量會浪費很多時間在委員會，所以主張用臨時會處理包括大法官同意權在內等重大法案。

依據公共電視法第13條條文規定，公視基金會設董事會，由董事17人至21人組織，依下列程序產生，包括由立法院推舉11名至15名社會公正人士組成公共電視董、監事審查委員會；由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以3/4以上之多數同意後，送請行政院長聘任。（編輯：蘇龍麒）1080527