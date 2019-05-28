高速公路開飛機 蔡總統：三軍聯合如手如足

（中央社記者游凱翔彰化28日電）國軍戰機今天執行彰化戰備道起降任務，展現不畏共機繞台的可恃戰力，總統蔡英文表示，陸軍直升機確保高速公路跑道安全，戰機起飛後支援陸、海軍反擊，三軍聯合如手如足，這就是可以信賴的國防。

上午天氣放晴，「彰化戰備道戰機起降訓練」清晨6時在國道中山高速公路204至207公里進行，國軍三型主力戰機（F-16V、幻象2000、IDF經國號戰機）及E-2K空中預警機成功降落、起飛戰備道，不少軍事迷齊聚現場，甚至有民眾持國旗大力揮舞，替國軍加油。

瀏覽更多照片

蔡總統事後致詞表示，戰備跑道起降演練是要驗證在基地跑滑道受損時，仍能運用民、物力動員機制，立即將高速公路轉換為戰備跑道，來執行空軍戰機起降任務，以確保制空戰力，這就是全民國防真正意義，因為國軍肩負保衛台灣人民的任務，而人民和其他部會則全力支援國軍任務。

蔡總統指出，此次演訓是聯合演習，陸軍出動直升機確保戰備跑道安全，能讓戰機再度起飛後用火力支援陸、海軍反擊，達濱海決勝、灘岸殲敵目的；另外，空軍戰機落地後的緊急整備、油料彈藥運補及裝填，也需要專業地勤人員，在最短時間內達成任務。

蔡總統強調，戰備跑道起降是一個複雜、極具挑戰性的任務，但大家卻齊心協力成功達成預期的目標，這就是國軍可恃戰力，更是可以信賴的國防。

蔡總統也說，台灣近年面對國際情勢嚴峻變化，國家安全也面臨更複雜挑戰，無論是中共的遠海長航訓練、共機繞台，都對區域和平極穩定造成一定程度威脅，更要保持高度警戒，而國防最高的目標是維護主權、民主及自由社會價值。

而今天得演練就是要讓國人了解，國軍絕對有能力達成目標，也讓國人看見三軍聯合如手如足、軍民合作無間的精神，更相信所有國人同胞看到精實演練後，一定都會為國軍英勇表現大聲喝采，她也要以三軍統帥身份，表達最大肯定。

蔡總統說，這個月她主持潛艦國造廠區動土、高效能艦艇開工典禮，現場官兵都對推動國防自主這條路，充滿了勇氣與堅定，未來除了持續推動武器裝備加強戰力外，也會讓更多國人看到國軍保家衛國的信心、決心。

蔡總統表示，國土主權、寸土不讓；民主自由、堅守不退。她身為三軍統帥，無論前方有什麼困難與挑戰都會帶領大家克服，蔡總統最後強調：「國軍加油、中華民國加油、台灣加油。」（編輯：楊凱翔）1080528