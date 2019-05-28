WHA場邊會談成果 將與美日東南亞加強合作

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）世界衛生大會（WHA）即將落幕，今年大會期間，衛福部長陳時中再度率領「世衛行動團」前往日內瓦，並在WHA會場外舉行71場雙邊會談，未來將與美、日，以及東南亞國家等加強防疫合作。

今年WHA於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開，雖然世界衛生組織（WHO）在中國施壓下，連率3年未邀請台灣參與，但陳時中仍率領「世衛行動團」前往日內瓦向世界發聲，25日清晨回到台灣。

外交部國際組織司司長陳龍錦今天在外交部例行新聞說明會表示，陳時中率團至日內瓦展現台灣可貢獻健康人權的承諾與決心，強調健康防疫不應有國界，台灣不應該被排除在WHA之外。

他說，陳時中在日內瓦舉行國際記者會、參加外交酒會、民團宣達活動，以及與其他國家代表團與國際組織在WHA會場萬國宮之外舉行雙邊會談，反映他們對台灣醫衛實力的高度肯定，以及與台灣加強醫衛合作的期望。

陳時中日前表示，這次在日內瓦進行的雙邊會議共71場，其中32場是國家對國家、39場是和非政府組織（NGO）；同時，也和美國、日本達成共識，將聯手強化防疫平台，加強防疫效率。

記者詢問，除了美日之外，是否有和東南亞國家進行會談並談及未來防疫的合作，陳龍錦表示，有些國家希望與台灣加強醫衛合作，但盼以低調方式進行。除了美、日之外，也有些東南亞國家希望與台灣合作，但不方便公開說明是哪些國家。

此外，根據外交部統計，今年WHA全會與委員會期間，共有巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯、帛琉、吉里巴斯、史瓦帝尼、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森、諾魯、貝里斯、海地、吐瓦魯、索羅門群島、馬紹爾群島等友邦為台發聲。另外，尼加拉瓜則由副總統穆麗優（Rosario Murillo）在尼國國家電視台發表廣播聲明，聲援台灣。

理念相近國家部分則有美國、英國、法國、德國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭在WHA全會中發表友台言論。

陳龍錦表示，今年也有美、日、英、法、德、加、澳的駐台機構表態支持台灣，他們在台灣有第一手的觀察，深刻理解台灣參與WHA的必要性，知道台灣能對國際醫衛合作做出貢獻，外交部感謝他們力挺，也希望其他駐台機構能為台發聲。

另外，還有美國、歐洲、拉美國家的國會議員表態支持台灣參加WHA，他表示，相信各國立法部門的聲音終將影響行政部門立場。

陳龍錦說，今年台灣推動參與WHA已獲得令人鼓舞的成果，在目前良好基礎上，相信只要持續努力，「我們重返WHA的目標，一定指日可待」。（編輯：楊凱翔）1080528